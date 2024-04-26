黃仁勳合作以色列AI商 會談現場畫面曝光

晶片大廠輝達（Nvidia）近日傳已同意收購以色列一家名為 Run:ai 的新創公司，而其主要專精於「軟體開發」等業務，並藉此用以管理人工智慧（AI）運算資源。而近日以色列的電視台主持人葛羅布克曼（Dror Globerman）在個人網站上發布一段影像，親揭這次收購的神秘面紗。

葛羅布克曼透露，自己於幾周前意外拍下一段有關輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）與以色列新創公司 Run:ai 內部高管於達成收購合作協議後，雙方暢聊、擁抱和跳舞的畫面。而他認為，此次收購對以色列的經濟發展來說，將是一個重大的助力，而輝達這次收購 Run:ai 的這決定，也將大大的提高輝達在提升自身超級「算力」上的幫助。

據悉，輝達沒有公布交易條件，在新聞稿中提到，Run:ai 自2020年開始，就與輝達密切合作。以色列當地報紙 Calcalist 報導，交易金額估在7億美元左右。另外根據科技媒體 The Information 報導，輝達也同意買下另一家新創公司 Deci AI。不過輝達拒絕評論，The Information 也還無法得知交易條件。