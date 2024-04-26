快訊

以哈戰前就在約旦河西岸「嚴重侵犯人權」 美國務院暫緩制裁以軍部隊

黃仁勳合作以色列AI商 會談現場畫面曝光

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
輝達（Nvidia）傳已同意收購以色列新創公司Run:ai，圖為黃仁勳與該公司高管之間的互動。葛羅布克曼／提供
輝達（Nvidia）傳已同意收購以色列新創公司Run:ai，圖為黃仁勳與該公司高管之間的互動。葛羅布克曼／提供

晶片大廠輝達（Nvidia）近日傳已同意收購以色列一家名為 Run:ai 的新創公司，而其主要專精於「軟體開發」等業務，並藉此用以管理人工智慧（AI）運算資源。而近日以色列的電視台主持人葛羅布克曼（Dror Globerman）在個人網站上發布一段影像，親揭這次收購的神秘面紗。

葛羅布克曼透露，自己於幾周前意外拍下一段有關輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）與以色列新創公司 Run:ai  內部高管於達成收購合作協議後，雙方暢聊、擁抱和跳舞的畫面。而他認為，此次收購對以色列的經濟發展來說，將是一個重大的助力，而輝達這次收購 Run:ai 的這決定，也將大大的提高輝達在提升自身超級「算力」上的幫助。

據悉，輝達沒有公布交易條件，在新聞稿中提到，Run:ai 自2020年開始，就與輝達密切合作。以色列當地報紙 Calcalist 報導，交易金額估在7億美元左右。另外根據科技媒體 The Information 報導，輝達也同意買下另一家新創公司 Deci AI。不過輝達拒絕評論，The Information 也還無法得知交易條件。

Calcalist 指出，輝達全球員工超過2萬人，其中大約3,200人在以色列，以色列是輝達第二大重要市場，已經在當地完成多件收購案。事實上 Run:ai 是在2018年，由 Omri Geller 和 Ronen Dar 兩人創辦。輝達上一次在以色列的主要併購案為，2020年以70億美元，收購 Mellanox 科技。

輝達（Nvidia）傳已同意收購以色列新創公司Run:ai，圖為黃仁勳與該公司高管之間的互動。葛羅布克曼／提供
輝達（Nvidia）傳已同意收購以色列新創公司Run:ai，圖為黃仁勳與該公司高管之間的互動。葛羅布克曼／提供
輝達（Nvidia）傳已同意收購以色列新創公司Run:ai，圖為黃仁勳與該公司高管之間的互動。葛羅布克曼／提供
輝達（Nvidia）傳已同意收購以色列新創公司Run:ai，圖為黃仁勳與該公司高管之間的互動。葛羅布克曼／提供
輝達（Nvidia）傳已同意收購以色列新創公司Run:ai，圖為黃仁勳與該公司高管之間的互動。葛羅布克曼／提供
輝達（Nvidia）傳已同意收購以色列新創公司Run:ai，圖為黃仁勳與該公司高管之間的互動。葛羅布克曼／提供

AI 以色列 輝達

延伸閱讀

輝達交貨OpenAI 鴻海吃補 首台DGX H200伺服器產品效能升級

廣達旗下廣明 卡位機器人

黃仁勳又要來了！搶先於COMPUTEX展前周日開講

MLB／舊金山台灣日525登場 黃仁勳任開球嘉賓

相關新聞

黃仁勳合作以色列AI商 會談現場畫面曝光

晶片大廠輝達（Nvidia）近日傳已同意收購以色列一家名為 Run:ai 的新創公司，而其主要專精於「軟體開發」等業務，...

智冠經營權之爭 市場派網銀由前立委許毓仁領軍角逐

遊戲龍頭智冠科技近期爆發經營權之爭，將在6月24日改選10席董事（含獨董），市場派網銀國際先前除了不惜砸下十多億元搶籌碼...

前立委出書談AI人工智慧！點名1事必須加以限制 否則電影情節恐真實上演

前立委孫大千2016年離開立法院之後，擔任中信金融管理學院科技金融研究所的教授，主要講授區塊鏈和人工智慧兩門課程，26日...

誠美材曾鬧董座雙包案又頻傳內鬥 經營權大戰在爭什麼？

偏光片大廠誠美材（4960）近年頻傳經營權之爭，先前董事長何昭陽與股市聞人葉美麗互槓，鬧出董事長雙包案，近日再傳出公司內鬥，董總互控對方結合外部勢力奪權。外界分析，掌握經營權即掌控公司資源，近年誠美材的營運體質改善，逐步邁向獲利，偏光片又是面板關鍵零組件，沒有大股東的支持，讓誠美材近年不斷陷入經營權爭奪戰。

鴻海啟動輪值CEO計畫 董座劉揚偉的想法是什麼？

鴻海（2317）董事長劉揚偉在2019年中接下董事長一職以來，一直在思考如何加強公司治理，並為鴻海集團構思可長可久的人才培育計畫，劉揚偉自接任之後，在創辦人郭台銘的支持下，慢慢進行相關的規劃。近期市場傳出鴻海將啟動輪值CEO計畫，劉揚偉也證實，輪值CEO自2024年4月展開。據了解，首任輪值CEO是鴻海E事業群總經理林忠正。

聯發科估本季營收持平或季減9% 重申今年全年仍會成長

聯發科執行長蔡力行今（26）日主持線上法說會時表示，預估本季營收將和前一季持平至下降9%，主要因第二季手機出貨回到正常節...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。