謝龍介質疑台南光電弊案：陳凱凌指「上級交辦」難道還有別人？

台南地檢偵辦日暘集團台南光電案場弊案今天偵結起訴，檢調雖查到市府前顧問郭再欽有居間安排業者與市長黃偉哲會面，但尚無積極證據足認黃偉哲有涉案。對此，國民黨立委謝龍介質疑，陳凱凌聲稱「上級交辦」，不是台南市長黃偉哲，難道台南市的局長，還有別的上級？

謝龍介說，根據起訴書指稱，前行政院政務顧問古盛煇，私下向政府相關部門喬事、關說，施壓公務機關。而前台南市經發局長陳凱凌，配合力暘集團關說，施壓所屬同仁。但要說這是遲來的正義，其實他並沒有這麼樂觀，因為陳凱凌在施壓下屬時，曾撂下一句「上級交辦」，檢方一度為此傳喚台南市長黃偉哲。結果當時，就有人質疑，其實傳喚黃偉哲不是真的要徹查此案，而是「走個過場」，「捉小放大」就偵結。

很遺憾，如今的發展，與當初的風聲接近。早先台南市正副議長案賄選案，郭再欽聲稱可請黃偉哲來背書買票。結果檢方起訴卻放過黃偉哲。如今力暘光電弊案，陳凱凌聲稱「上級交辦」，不是黃偉哲，難道台南市的局長，還有別的上級？但檢方起訴又再度輕縱黃偉哲。「我想台南市民，全國百姓，看在眼裡，自有公評」。

國民黨議員蔡育輝也說，經發局變更光電審查改成聯審制度，陳凱凌又將不配合的能源科長等人撤換，可以操控幫廠商解套，正常情況下市長黃偉哲不可能不知情，陳凱凌也曾說是「上級交辦」後又改口說是「開玩笑」，司法案件不能妄自推測，目前沒有直接證據或證人指黃偉哲涉案，但看起來是「陳凱凌擔下了」。