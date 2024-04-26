8個月破千件事故、奪74命 陳揆：加強盤點易自撞電桿

行政院長陳建仁今主持行政院道路安全會報，會中提及中央去年推動「行人優先道路交通安全行動綱領」、「行人交通安全政策綱領」，當年下半年整體死亡人數較前年同期相比確有減少；他也期盼於今年上半完備上下客貨所需臨時停車處所設置，兼顧行人安全與運輸業務實際需求，同時責成經濟部積極督導台電公司，對於全國「易發生車輛撞擊事故路側」的電力設施加強盤點與規劃改善作業，協助各級道路主管機關全面改善事故問題。

陳建仁今聽取交通部「全國道路交通事故統計分析及道安推動計畫辦理情形追蹤」報告，他表示，今年全國整體道交事故死亡人數較2022年同期降低，減少41人，但未達降低5%目標，而行人及酒駕事故死亡人數，是2008年度以來最低；推動攸關行人安全兩大綱領後，去年下半年整體死亡人數，較2022年同期減少135人，減幅達8.5%，行人死亡人數減少25人，減幅達10.78%，已略有成效。此外，在交通事故整體死亡人數部分，113年1月相較112年同期減少13人，顯示政府推動相關交通安全政策綱領動確實有收成效，也請大家繼續努力。

陳建仁強調，政府也已編列4年400億元預算，推動「永續提升人行安全計畫」，各地方政府可依規定申請人行空間整體改善的補助款，並妥善規劃公共設施帶，以利各項基礎設施的設置，改善道路交通安全環境。

針對交通部「各縣市畫設黃線及臨停配套措施辦理情形」報告，陳建仁表示，在交通部報告中，目前尚有7縣市需進一步盤點提出新增上下客貨臨時停車的需求，另有4縣市在此方面執行情形不佳。他也請交通部積極與運輸業公會及職業駕駛人工會聯繫溝通，了解與檢討上下客貨臨時停車空間實際需求的增設供給，盼於今年上半年完備上下客貨所需臨時停車處所的設置，從源頭改善與提供合乎行人安全與實際執行運輸業務所需的營業環境。

針對高雄市政府所提「2023年道安防制策略成效分享」專案報告，陳建仁指出，高雄市府提出多項創新作為，包括「對貨運三業EIS紅燈祭出停發大車通行證」、「進行路口車道瘦身」與「小圓環設計」等；同時，亦積極以官民合作模式，招募「民間交通安全大使」，透過「交通行動書車進校園」活動，從校園開始向下扎根，強化宣導道路交通安全教育，所做的努力與用心，殊值肯定與學習。

另有關高雄市與新竹市政府代表於會中關切道安人力及交通人員待遇提升、大貨車車籍、駕籍、運輸業管理，及市區道路設置規範等問題，陳建仁也請相關單位詳加研議，並於下次會議提出初步改善方法。

至於經濟部的「全國易發生自撞事故電力設施全面盤點改善規畫」，陳建仁說，依據交通部統計數據，自去年7月至今年2月期間，共發生1066件撞電桿事故，導致74人死亡、1181人受傷。政府透過積極檢討、巡查與盤點，加以改善容易發生車輛撞擊事故的電力設施，盼能進一步打造更安全的道路交通安全環境。