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威尼斯徵入城費首日1.5萬人買票 市長力挺但居民抗議

中央社／ 威尼斯25日綜合外電報導
儘管遭到當地居民抗議，義大利威尼斯今天仍順利試辦對一日遊旅客收取入城費。歐新社
儘管遭到當地居民抗議，義大利威尼斯今天仍順利試辦對一日遊旅客收取入城費。歐新社

儘管遭到當地居民抗議，義大利威尼斯今天仍順利試辦對一日遊旅客收取入城費，市長布魯納羅對此表示歡迎，強調這座歷史名城的旅遊業必須有所改變。

法新社報導，到威尼斯進行一日遊的旅客必須購買價格5歐元（約新台幣175元）門票，並在進入這個聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產歷史場所的主要入口接受抽查，這還是頭一遭。

這是全球第一個收取入城費計畫，今年將試辦29天。布魯納羅（Luigi Brugnaro）說，開辦的今天共有1萬5700人購買門票。

儘管他表示，試辦收取入城費的成本目前仍超過收益，但強調這是一項值得的投資。

布魯納羅在聲明中說：「這不是代價，而是讓人們了解到我們必須改變的辦法，從而沖淡對這座城市的拜訪。」

威尼斯被認為是地球上最美麗城市之一，也是旅遊首選，卻不堪人群負荷。

門票數量沒有限制，收取入城費也著重於遊人最多的那幾天，試圖藉以引導一日遊旅客選擇其他時間到訪。

旅遊威尼斯經驗長達50多年的法國遊客佩勒林（Sylvain Pelerin）說：「我認為這很好，因為這或許會減少威尼斯的遊客數量。」

但一些居民對此強烈反彈。聖他露西亞（SantaLucia）火車站附近今天上午約有300人高舉諸如「威尼斯是非賣品」等標語進行抗議。

當地居民團體ARCI成員多迪諾（Marina Dodino）告訴法新社：「這不是博物館，也不是生態保護區，不應該叫人得付費。這是一座城市。」

威尼斯 火車站

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