Google、微軟業績優異！美股那斯達克指數早盤勁揚1.8％、輝達漲3.7％

美股三大指數26日早盤全面上攻，那斯達克指數大漲276點或1.8%，受惠於Google母公司字母與微軟上季亮眼的業績表現，抵銷美國上月個人消費支出指數（PCE）高於預期的疑慮。

道瓊工業指數早盤由黑翻紅，目前漲幅擴大至0.5%，標普500指數漲0.9%、以科技股為主的那斯達克指數勁漲1.8%、費城半導體指數漲1.5%、台積電ADR漲0.7%、輝達（Nvidia）大漲3.7%。

字母股價早盤飆漲近10%，該公司上季獲利優於預期，並首度配息，也將實施規模700億美元的庫藏股。微軟上季的營收與獲利均比預期優異，早盤股價漲逾2%。

Snap公司整頓數位廣告業務的努力，似乎已獲得廣告主的青睞，預測本季銷售有望激增18%至12.6億美元，激勵早盤股價狂漲25%。

聯準會（Fed）緊盯的3月PCE整體平減指數，則比2月上升0.3%，符合預估，但年比攀升2.7%，分別高於經濟學者預估的2.6%、以及2月的2.5%，可能延後Fed降息時點。