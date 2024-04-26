烏克蘭敦促海外男性僑民返國效力 返鄉人潮中女性占比仍更高

奧雷來自基輔，現在和妻子及三個孩子一起生活在德國。烏克蘭外交部長庫列巴發出有關符合徵兵年齡的烏克蘭男性公民，今後將無法在境外獲得全部領事服務的通告後，奧雷說：「還好我去年就在科隆辦理了護照，現在沒有必要再去領事館了。」烏克蘭外交部的這一通告主要是針對那些拒絕前往烏克蘭軍方進行登記的人。

周二，烏克蘭外長庫列巴在X平台上強調：「烏克蘭公民即使生活在國外，也必須履行他對國家應盡的義務。」他表示，採取上述措施是為了讓烏克蘭境內外符合徵兵年齡的男子獲得平等對待。

目前，基輔當局已經停止對境外18至60歲的男性烏克蘭公民發放護照，要想申請護照，必須返回國內。唯一的例外是可以在駐外使領館領取返回國內所需的身份證。

報名義務、可能的處罰以及與此相關的訴訟潮

烏克蘭外交部採取的上述措施，同前不久剛剛頒布的強化動員令密切相關，目的就是要強迫適齡男子返回國內。相關法律將於五月18日生效。

按照新規定，生活在境外的烏克蘭男子也需要向軍方報到。基輔律師伊什申科（ Ischtschenko）表示：「在國外的人怎麼報到，需要提交那些文件，目前都還不得而知。」她表示，政府並沒有拿出具體方案，現在已經明確的一點是：無論是2022年戰爭爆發後離境的人，還是出生在國外的烏克蘭人，該規定適用於所有烏克蘭男子。

按照相關規定，在境外生活的烏克蘭男子，只有完成了在軍方登記手續之後，才可以繼續享受領事服務。而違反上述規定者，除不能享受領事服務之外，還有可能面臨介於510至850格裡夫納的罰款（大約新台幣419至699元），屢教不改者，罰款金額可能升至1700格裡夫納（大約新台幣1399元）。

律師伊什申科認為，這項規定可以會引發一場針對政府部門的訴訟潮。新規定是否符合憲法中有關「法律面前人人平等」的原則，最終可能要由法庭來定奪。她表示：「新規定造成的後果以及新規定要達到的目的之間，必須要存在一致性。」她認為，儘管烏克蘭當前處於戰爭狀態，但新規定並不符合「適當原則」。

烏克蘭赫爾辛基人權聯盟的帕夫裡申科（Oleksandr Pawlitschenko）甚至認為，政府的新規定涉嫌歧視。他擔心，當事人今後即便遇到緊急情況，政府也有可能會見死不救。這樣一來，很多人可能就會選擇變更國籍，或者選擇庇護，以逃脫烏克蘭國籍的「束縛」。帕夫裡申科也認為，烏克蘭人將會依據歐洲人權公約對這一新規定提出上訴。

希望德方能夠提供救援和保護

奧列格不想到軍方進行登記，儘管按照現行規定，像他這樣子女很多的父親是不需要上前線的，但他還是很擔心。他說：「我可不想丟下妻子和三個孩子不管。」

不願透露真實姓名的布赫丹是非法越境離開烏克蘭的。轉道摩爾多瓦來到德國後，布赫丹現在已經獲得德國的臨時性庇護。他表示，他堅決不想返回烏克蘭，現在已經習慣了在德國的生活，而且已經開始學習德語。

布赫丹認為，那些有意逃脫兵役，現在又不願意返回烏克蘭的人，有可能會受到懲罰。他說：「我的護照2032年才到期，我希望屆時我已經獲得了其他國籍，或許是德國國籍。」

當被問及，一旦急需烏克蘭的領事協助時該怎麼辦時，布赫丹說：「完全不會出現這樣的情況。我有90%的把握，如果我們需要任何證件，德國方面會設法提供，完全不需要和烏克蘭打交道。」

德國內政部發言人卡爾（Maximilian Kall）在周三的政府新聞發布會上表示，他認為，烏克蘭有關當局的新規定涉及的是領事問題，這完全是烏克蘭方面的事情。他強調，這些新規定不會影響到為烏克蘭難民提供的庇護，「提供庇護，不分男女」。

返鄉烏克蘭人中 女性佔比更高

根據聯邦統計署提供的數據，2024年2月，共有大約一萬名年齡介於18至60歲的烏克蘭人來德國尋求庇護，其中男女大約各佔一半，男性5597人，女性 5772人。而兩年前來自烏克蘭的戰爭難民中，女性佔三分之二，第二大群體則是兒童。

此外，目前已返回家鄉、尚屬工作年齡的烏克蘭人當中，女性佔比為39%，而符合征兵年齡的男子則僅佔23%。

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