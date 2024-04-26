大二休學考公職！他3年採轟炸式讀書法仍失利 轉念1招就上榜

許碩宸在大二鼓起勇氣休學，前三年考警察失利，他記取教訓，從盲目苦讀改為「有目標、有重點的精讀」，並且從錯誤中找答案。第四年好不容易警察一試通過了，卻又敗在體能測驗，與警察錯身而過，反而是監所管理員上榜。

許碩宸對原本就讀的科系毫無興趣，不想浪費時間與金錢，大二乾脆休學準備公職，拚穩定就業。但他一開始鎖定的是一般警察特考。

「之前都是一直讀、一直讀，沒給自己休息時間」，許碩宸前三年採轟炸式讀書法，讀到三更半夜，看到什麼就抄寫，卻沒有適時停下來檢視吸收程度，最後皆名落孫山，來到第四年，朋友提點他適當留白，讀書不求讀得多，而是求精要、求準確，否則「讀了也可能白讀」。

調整方式後，許碩宸明顯感受出差別，「比較沒那麼壓迫了」，前三年考古題練得少，第四年也開始狂刷考古題，他說，考試內容其實都從考古題變化，多練考題，從實戰錯誤中找答案，才能揪出自己哪裡還不足、進而補強，「要有目標地讀書。」不再像過去三年一樣瞎忙、努力錯方向。

許碩宸自知弱點，念書只懂得死背，需要花比較多心力去理解、推演理論內涵，為了打通觀念，他好好重讀犯罪學課本、整理筆記，把架構順出來，再連結各理論間的關聯、理論代表人物，最後一年終於有進步，從不及格變成及格。

雖然相對不知變通，但對於監獄行刑法、刑法就掌握得宜，除了基本的法條背誦，搜集實務見解、學說及判例也透過大量練習題目來練出法感，當培養出法感，通常也能推論出答案。