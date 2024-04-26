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中職／澄清湖鐵條事件 球員工會籲聯盟正視雇主責任

中央社／ 台北26日電
高雄澄清湖球場。中央社
高雄澄清湖球場。中央社

澄清湖棒球場近期發生中職二軍比賽間發現鐵條的危險事件。中職球員工會今天發布聲明表示，期盼聯盟及球團正視雇主責任，持續精進球場審查程序，如將金屬探測器列入項目。

中職24日在澄清湖棒球場的賽事，由統一獅隊二軍對上台鋼雄鷹隊二軍，在1局上獅隊的黃勇傳敲出安打後，教練、球員及裁判發現在一壘紅土區附近有鐵條在紅土裡，危險情況引起關注。

高雄市運動發展局及中華職棒今天陸續回應此事，中職球員工會則發聲明表示，近年國內球場新（整）建工程完成後，曾多次發生類似案例，包含鐵釘、磚塊、鐵條或玻璃瓶碎片等危險異物，都可能帶給場上從業人員嚴重傷害。

球員工會表示：「本會呼籲中職聯盟、各球團正視雇主責任，對場內潛伏的職安問題提高危機意識。」

球員工會指出，自中職聯盟制定「新（整）建球場審查小組辦法」，至今僅台北大巨蛋、樂天桃園棒球場及台南亞太棒球場參考辦法審查，但新莊棒球場、嘉義縣立棒球場及澄清湖棒球場等，有整建工程或長時間未由職棒賽事使用的球場，似均尚未依此辦法審查，已陸續接獲會員反映問題。

雖然部分場地問題，仍介於「工程驗收」及「場地品質審查」間的模糊區段，球員工會表示，期盼雇主能為保護勞工持續精進審查程序，例如將金屬探測器和透地雷達掃瞄列為必審項目，便是藉此事件進步的作法。

球員工會也建議，聯盟落實審查辦法，加入遇改善需求時的複檢措施，以及審慎檢討辦法落實範疇，「否則各地球場面對頻繁使用、養護能量有限的時代，勢必又將累積層出不窮的職業安全問題」。

中職 台鋼雄鷹 棒球

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