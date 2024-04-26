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你中鏢了嗎？年輕有「這習性」失智風險飆37％ 研究揭失智警訊

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你中鏢了嗎？年輕有「這習性」失智風險飆37％ 研究揭失智警訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣即將邁入超高齡社會，不少民眾擔憂自己會罹患失智症，影響老年退休生活。 情境示意圖。圖／Ingimage
台灣即將邁入超高齡社會，不少民眾擔憂自己會罹患失智症，影響老年退休生活。 情境示意圖。圖／Ingimage

台灣即將邁入超高齡社會，不少民眾擔憂自己會罹患失智症，影響老年退休生活。最新研究發現，在年輕時只喜歡從事不耗腦力活動的人，罹患輕度認知障礙的風險將增加66％，罹患失智症的風險則會增加37％。

根據外媒「CNN」報導挪威奧斯陸大學醫院研究員愛德恩（Trine Edwin）的團隊發表了一項關於失智症的報告，該研究顯示，民眾在工作中「努力用腦」不僅促進職涯發展，也能保護個體的認知能力，有助於預防隨著年齡增長而容易患上的失智症。反之，若年輕時多從事「常規和重複性高」、「精神刺激較少」等不太耗費腦力的工作，罹患輕度認知障礙的風險將增加66％，罹患失智症的風險則會增加37％。

該項研究發布於美國神經病學學會雜誌「神經病學」上，研究追蹤7000名挪威人從30歲至60多歲退休為止的健康、職業數據，並對挪威305種職業的認知需求進行分類，發現未被歸類為「認知保護」的工作通常涉及重複的體力、腦力活動，包含工廠作業員、文書處理人員、管家、建築工人和郵務人員等。

至於認知需求較高的工作則有律師、醫師、會計師、工程師和教師等職業，多從事創造性思維、分析資訊、解決問題以及向他人解釋想法資訊的活動。愛德恩認為，工作場所對於促進認知健康非常重要，「從事需要複雜思維的職業，作為在老年時保持記憶和思考能力的一種方式是有價值的」。

美國佛羅里達州神經退化性疾病研究所研究主任艾薩克森（Richard Isaacson）也指出，如同個體能透過運動鍛鍊身體肌肉，藉由更具吸引力的工作任務與持續的人際互動，能夠訓練大腦並預防失智症。同時，人們實施健康的生活方式，也能幫助克服認知能力下降的問題，包含戒酒戒菸，定期治療聽力和視力的喪失、充足睡眠、控制壓力，並留意高血壓、糖尿病與高膽固醇等危險因素。

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