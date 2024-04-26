快訊

以哈戰前就在約旦河西岸「嚴重侵犯人權」 美國務院暫緩制裁以軍部隊

佛陀紀念館攜手觀光署 共推宗教觀光成台灣觀光特色

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
交通部觀光署與佛光山佛陀紀念館舉行合作備忘錄簽署儀式。圖／高雄市觀光局提供
交通部觀光署與佛光山佛陀紀念館舉行合作備忘錄簽署儀式。圖／高雄市觀光局提供

佛光山佛陀紀念館今日與交通部觀光署簽署合作備忘錄，期望透過雙方合作，讓宗教觀光成為台灣特色的觀光主題之一，佛陀紀念館館長如常法師表示，此次跨界合作，開啟了文化與觀光的對話，希望未來佛光山舉辦的「光照大千祈福活動」、「世界神明聯誼會」等大型活動，成為世界嘉年華之一的節慶活動。

合作備忘錄簽署儀式，由觀光署署長周永暉及佛陀紀念館館長如常法師代表簽署，高雄市政府觀光局局長高閔琳也到場觀禮。雙方就推動微笑南台灣知性之旅、擴大國際旅客參訪、優化遊客旅遊體驗、遊程串聯周邊景點及宣傳、雙方舉辦之大型觀光活動等合作事項，進行意見交換，並研商後續推動方式。

觀光署署長周永暉表示，佛陀紀念館不僅是宗教聖地，也是南台灣親子踏青、體驗佛學文化與觀賞藝術展覽的好去處，更可順遊周邊茂林、大鵬灣國家風景區，發掘在地特色景點。規劃串聯佛陀紀念館在內的南台灣10大文化展館，透過宣傳展館活動與特色展覽，來帶動北客南送，捲起南台灣旅遊新風潮。

佛陀紀念館館長如常法師也說，佛陀紀念館秉持佛光山開山祖師星雲大師推動「人間佛教」的信念，為台灣最重要的文化觀光景點之一。每年3 月至10 月國際郵輪歐美旅客下船必定來遊佛館看大佛、吃素食看展覽。

此次跨界合作，開啟了文化與觀光的對話，如常法師期望透過佛陀紀念館精彩館藏與特展，以及「光照大千祈福活動」、「世界神明聯誼會」大型活動，擴大國內外遊客參與，成為世界嘉年華之一的節慶活動。

觀光局長高閔琳表示，佛光山佛陀紀念館是高雄市非常重要的宗教聖地和觀光景點，每年都接待來自全世界數百萬計的信徒和觀光客，樂觀期待交通部觀光署與佛陀紀念館開啟新的國際合作，將為高雄帶來更多遊客造訪高雄，體驗山海河港觀光資源豐富的城市魅力。

佛光山佛陀紀念館館長如常法師與觀光署長周永暉簽署合作備忘錄，共同推展南台灣文化觀光。圖／高雄市觀光局提供
佛光山佛陀紀念館館長如常法師與觀光署長周永暉簽署合作備忘錄，共同推展南台灣文化觀光。圖／高雄市觀光局提供

佛光山佛陀紀念館 法師 觀光景點

延伸閱讀

推動海洋觀光也要兼顧保育 兩署簽MOU深化合作

花了1億多元…內門「動物園」還沒開園

高雄壽山動物園拿1公尺空氣槍驅猴惹議 園方：已停用

輪椅族入住高雄旅店充電遭疑歧視 觀光局：可以更貼心

相關新聞

佛陀紀念館攜手觀光署 共推宗教觀光成台灣觀光特色

佛光山佛陀紀念館今日與交通部觀光署簽署合作備忘錄，期望透過雙方合作，讓宗教觀光成為台灣特色的觀光主題之一，佛陀紀念館館長...

因應鋒面防汛整備 周春米視察東港抽水站

鋒面影響天氣不穩，屏東今天有短延時強降雨，屏東縣長周春米中午赴東港鎮成功抽水站視察，轄內15座抽水站與水閘門都完成防汛準...

小琉球古蹟靈山寺階梯當越野機車炫技場 島民氣炸：小琉球不歡迎你

屏東熱門旅遊景點小琉球，日前有名越野機車騎士把靈山寺旁約3層樓高的行人階梯當成極限運動場，騎上高處後再俯衝而下，影片昨天...

山區大雨！高市宣布桃源寶山國小下午3點停止上班上課

高雄市今天因山區大雨，考量師生安全，市府下午宣布桃源區寶山國小下午3時起停止上班、停止上課。

高雄岡山、路竹日前2千多戶停電已全數復電 停電原因曝

近日南部地區發生數起停電事故，台電表示，主要是受到劇烈天候例如雷雨的影響，導致設備損毀而停電，但都立即派員搶修並在數小時...

高雄澄清湖遊客遭路樹壓死 中午起臨時封園1週

高雄澄清湖園區今天發生意外，李姓民眾散步行經步道遭倒塌路樹壓傷，送醫仍宣告不治。對此，澄清湖為清理修剪樹木，將自今天中午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。