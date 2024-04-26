佛陀紀念館攜手觀光署 共推宗教觀光成台灣觀光特色

佛光山佛陀紀念館今日與交通部觀光署簽署合作備忘錄，期望透過雙方合作，讓宗教觀光成為台灣特色的觀光主題之一，佛陀紀念館館長如常法師表示，此次跨界合作，開啟了文化與觀光的對話，希望未來佛光山舉辦的「光照大千祈福活動」、「世界神明聯誼會」等大型活動，成為世界嘉年華之一的節慶活動。

合作備忘錄簽署儀式，由觀光署署長周永暉及佛陀紀念館館長如常法師代表簽署，高雄市政府觀光局局長高閔琳也到場觀禮。雙方就推動微笑南台灣知性之旅、擴大國際旅客參訪、優化遊客旅遊體驗、遊程串聯周邊景點及宣傳、雙方舉辦之大型觀光活動等合作事項，進行意見交換，並研商後續推動方式。

觀光署署長周永暉表示，佛陀紀念館不僅是宗教聖地，也是南台灣親子踏青、體驗佛學文化與觀賞藝術展覽的好去處，更可順遊周邊茂林、大鵬灣國家風景區，發掘在地特色景點。規劃串聯佛陀紀念館在內的南台灣10大文化展館，透過宣傳展館活動與特色展覽，來帶動北客南送，捲起南台灣旅遊新風潮。

佛陀紀念館館長如常法師也說，佛陀紀念館秉持佛光山開山祖師星雲大師推動「人間佛教」的信念，為台灣最重要的文化觀光景點之一。每年3 月至10 月國際郵輪歐美旅客下船必定來遊佛館看大佛、吃素食看展覽。

此次跨界合作，開啟了文化與觀光的對話，如常法師期望透過佛陀紀念館精彩館藏與特展，以及「光照大千祈福活動」、「世界神明聯誼會」大型活動，擴大國內外遊客參與，成為世界嘉年華之一的節慶活動。