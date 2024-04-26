台美貿易倡議二階談判來了 實體會29日起台北登場

台美21世紀貿易倡議啟動第二階段談判，去年8月於華府舉行首次實體談判會後就再無下文，近日談判進度露出曙光，台美雙方於今晚共同宣布，第二次實體談判會將於4月29日至5月3日，為期5天，地點選在位於台北的經濟貿易談判辦公室，將聚焦勞工、農業、環境等三大議題，被視為蔡英文總統任內推進台美關係的新里程碑。

此次美方代表團成員共30人，由美國貿易代表署（USTR）助理貿易談判代表Terry McCartin帶隊，並偕美國在台協會（AIT）及相關部會官員，我方則由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮，偕外交部、內政部、經濟部、勞動部、農業部等部會，與美方進行為期5天的貿易談判，事前雙方已多次進行視訊會議工作，並公布各自的談判重點。

經貿辦強調，第二階段談判內容皆是當前國際貿易最為關心的議題，對我國至關重要，若能完成協定，有助我國在環境和勞動法規銜接國際貿易規範，不僅與美國建立更緊密穩定的貿易夥伴關係，也加深我國成為國際信任的供應鏈夥伴。同時深化與美國的農業合作，確保我糧食供應安全，有助我農產品外銷能力。

在先前已曝光的我方談判重點中，針對農業部份，希望雙方遵守國際標準，擴大農產品出口；環境方面，將共同協助企業重視企業社會責任，善盡保護地球環境永續目標，協助綠能產業技術研發與推廣、帶動環境商品與服務出口、促進外商來台投資環保產業；勞工則透過與美方的對話合作機制，掌握國際重要的勞動規範內容與趨勢。

當前台美貿易越趨緊密，今年第一季，台灣對美國出口246億美元，創新高，並較2023年同期成長57.9%，以出口份額來看，我對美國的出口占比自2016年的12%逐步上升至今年第一季的22.3%；我對美國出口電子相關產品日益增加，今年第一季出口額達190億美元，占整體出口77.3％，較2023年同期成長95.7％，其中出口成長力道最大者為資通與視聽產品，其次為電子零組件。

台美貿易倡議去年6月1日完成首批協定簽署，議題聚焦關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業，二階鎖定環境、勞工及農業，若談判完成，內容將擴張到首批協定中，其餘尚有非市場政策與做法、國營企業、標準及數位貿易，共12項議題，最終目標是發展為FTA（自由貿易協定）。