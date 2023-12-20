113學測國寫／作文倒數衝刺這樣練 知性情意題審題、下筆SOP全公開

113年學測將在明（2024）年的1月20、21、22日舉行，其中，國語文寫作能力測驗（以下簡稱國寫）為第二天的壓軸考科，考試時間15：20至16：50，共90分鐘。《聯合新聞網》提供考前衝刺資源「寫作教室」，集結多名講師盤點不同題材的寫作技巧及評分重點，為考生掌握國寫奪分關鍵。

因應108課綱核心素養概念，國寫測驗目標主要有二，包括「知性的統整判斷能力」及「情意的感受抒發能力」，考驗考生是否具備統整判斷、省思推論的能力，也測驗考生在情意、想像等體悟方面，能否真誠抒發個人情感與體會。

學測國寫評比標準。圖／大考中心學測國文考科考試說明簡章





知性題不乏出現「你覺得有什麼不一樣？」這類「比較型」的問題，以111年學測為例，要求考生比較台灣與丹麥各自推出的樂齡活動，答題可藉由3層次下去思考：首先是「理解問題」，仔細審題，確認是否理解題目所提供的兩種內容差異。

再者「分析比較內容」，詳細區分文本所提示的兩造核心差異。最後是「提出觀點」，是否能從文本中區分二者的「用意」，成拿高分的重要關鍵，考驗考生在「分析比較」後，是否具備「歸納統整」的能力。

論述SOP四步驟

知性文章第二題多以「贊成」、「反對」作為立場，要學生二擇一進行闡述，無論贊成或反對，SOP永遠只有一個：四節奏論述法（立場、論據、詮釋、重申）。

一、立場：公說公有理，婆說婆有理的題目，如何堅定立場，成了論述是否堅固的重要開端。 二、論據：提出立場後，最重要的是找到有力證據，驗證自己的立場是否正確、合宜，需透過現實例子當背書。 三、詮釋：說服他人論點與論據外，更需要將論據進化，詮釋出自己與論據之間的理解，才能產生因果效應。 四、重申：如果不能前呼後應，那麼如同畫龍未點睛，少了一氣呵成的動態感，知性文章的「重申」即是此意。





檢視近六年的情意題作文，不難發現出題趨勢與方向大抵分為：藉物／事抒情、時序抒情、情境假設等三大類，然而無論題目如何變化，其本質都仍然是「對時間與物事的感應」、「在想像中提案，在提案裡檢視與反省」，考驗同學抒發情感、領會的能力。

書寫前五階段思考

以111年學測國寫情意題《當我打開課本》為例，該題的考點在於自我興趣的探索，透過這次寫作回顧在普羅大眾及自己的求學歷程中，翻開哪本課本會啟動我們對的該領域的熱情。書寫前的思考，可以從「審題-主要論述內容-經驗例子-反向思考-體會」作為敘述的主軸：

審題，可採取情境式的切入破題。其次，其內容為何？最有熱情之處在哪裡？再者，建議以個人經驗為例，具體以某一個情境、故事深化前一段的論述——如何面對自己在該領域中遇到的關卡，或如何讓自己精益求精，就是這個段落的重點。結尾除了總結外，還需將「學習觀念」的價值有所抬升。

「同心圓」概念+自省寫出好情感

「與自己有關」的素材。製圖／范凱婷

大抵而言，情意題與情感有關，且以個人為出發視角，題目所出現的引導內容始終圍繞著「自己」，然而選擇什麼故事才能有效成為題目所需「與自己有關」的素材？這正是情意題的關鍵。

從自己向外可分類成：與自己、與家人、與朋友這三類，而對應的情感類型是「自省」、「親情」、「友情」。如同心圓概念，中間是自己，再者是家人，最後是朋友；自省的情感可是對世事思考後的所得，其中也包含親情、友情，而親情可談血緣間的牽掛與無盡付出，友情可談相識相知的美好或決裂分離的苦痛。





妙用故事 5階段架構好文章

該如何將虛構事物變成故事並加入文章裡呢？寫作時常會假想許多事件、場景、情節，而後進行論述、抒情，因此將故事進行虛構後入文，文章能顯得真實，也就更能取信於人。可到底怎麼做才能辦到呢？以下提供一個寫作架構...（詳全文）

作文滿分關鍵

明明已經在文章裡寫下了自己的經驗，也抒發了感受和想法，但仍止步於四、五級分，到底為什麼呢？不是已經符合題幹要求了嗎？是的，寫出經驗、感受或想法的作品，確實已經符合題幹的要求，但這只是「及格」標準而已，若想拿到滿分，「他人的感受或想法」才是獲得高分的關鍵...（詳全文）

文章沒主旨？ 試試「以終為始」

你是否也曾有這樣的經驗？面對題目，你總是很快地聯想到了可以運用的素材，但開始動筆後，卻又不知道自己要寫的到底是什麼。解決的方法其實很簡單，把握「以終為始」四個字即可...（詳全文）





在距離大考不到百天的狀況下，建議可找出過去寫過的作文，思考文章表現不佳處，利用以下兩種方法進行修改，有助於在文章表現與深化立意能力上更加進步。

一、透過「完整的譬喻」來詮釋抽象的情緒：應包含三個部分——1.譬喻句的本體；2.針對前一句的狀態說明與延伸；3.譬喻句所帶出的結果、作用與影響。 二、透過情境與判斷句賦予活動與行為特殊的含意。

考前亦可事先準備一通用型的故事／經驗，琢磨好摹寫、比喻與象徵的能力；另外可看看大考中心公告的歷年佳作，多記一些例子、多一點寫作素材，並在考試當天帶著平時隨手記錄的「金句小本」應考，考前快速翻閱，「有時會有博學強記的效果」。