寫作教室／「差異是什麼？」學測國寫比較型知性題 高分關鍵在這

「你覺得這有什麼不一樣？」生活中，常常會出現這個問題，這也代表著「主觀比較與看法」相當重要。學測國寫知性題中，不乏出現這類型的問題。然而，要能回答「有什麼不一樣」這類「比較型」的問題前，你必須擁有什麼能力？

我們以110年比較「電影《忘情診所》和《健忘村》在刪除部分記憶的劇情上有何差異？」與111年從描述台灣與丹麥的樂齡活動案例中分析歸納「兩國活動內容的關鍵差異是什麼？用意有何不同？」兩個題目來進行說明。儘管「樂齡活動」一題相較於「刪除記憶」而言，多了「用意」闡述，但前提都須經過幾個步驟，才能簡潔並準確的答題。

「比較型」答題需要經過幾個層次的思考，方能全面。

（一）理解問題

仔細審題，確認你是否理解題目所提供的兩種內容差異。例如，是否理解《忘情診所》和《健忘村》刪除記憶的不同方式；「不老騎士」計畫和「樂齡卡打車」中所闡述的兩種騎乘方式與人員的差別。

（二）分析比較內容

詳細區分文本所提示的兩造核心差異。例如，《忘情診所》和《健忘村》刪除記憶的方式不同，並且主角的反應也有差別。「不老騎士」計畫和「樂齡卡打車」的活動差異則來自於摩托車環島與三輪車旅行的迥異。一個以「自我騎乘」為原則，另一個則「接受他人」的幫助。

（三）提出觀點

你是否能從文本中區分二者的「用意」則成了能不能贏得高分的重要關鍵，這來自於「分析比較」後，是否具備「歸納統整」的能力。例如，「不老騎士」計畫和「樂齡卡打車」的活動用意來自於對「生活態度」的看法不同。「不老騎士」強調挑戰極限、活力不減的精神，試圖以此強化老人的自主性和活力；「樂齡卡打車」則強調關懷和社區連結，透過自行車活動創造機會，讓老年人感受城市生活的美好。

回答問題是否能全面而精準，在於「思考脈絡」能否周延。「比較型」考題可以在你的思考脈絡中慢慢闢出一條清晰道路。