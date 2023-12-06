快訊

鋒燦民調／柯盈配支持者黏著度低 若棄保「這1組」成最大受益者

撞球／「撞球之子」楊清順不敵癌症今晨離世 享年45歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寫作教室／「差異是什麼？」學測國寫比較型知性題 高分關鍵在這

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 柯惠馨／撰寫
「你覺得這有什麼不一樣？」生活中，常常會出現這個問題，學測國寫知性題中，不乏出現這類型的問題。圖／聯合報系資料照片
「你覺得這有什麼不一樣？」生活中，常常會出現這個問題，學測國寫知性題中，不乏出現這類型的問題。圖／聯合報系資料照片

「你覺得這有什麼不一樣？」生活中，常常會出現這個問題，這也代表著「主觀比較與看法」相當重要。學測國寫知性題中，不乏出現這類型的問題。然而，要能回答「有什麼不一樣」這類「比較型」的問題前，你必須擁有什麼能力？

我們以110年比較「電影《忘情診所》和《健忘村》在刪除部分記憶的劇情上有何差異？」與111年從描述台灣與丹麥的樂齡活動案例中分析歸納「兩國活動內容的關鍵差異是什麼？用意有何不同？」兩個題目來進行說明。儘管「樂齡活動」一題相較於「刪除記憶」而言，多了「用意」闡述，但前提都須經過幾個步驟，才能簡潔並準確的答題。

「比較型」答題需要經過幾個層次的思考，方能全面。

（一）理解問題

仔細審題，確認你是否理解題目所提供的兩種內容差異。例如，是否理解《忘情診所》和《健忘村》刪除記憶的不同方式；「不老騎士」計畫和「樂齡卡打車」中所闡述的兩種騎乘方式與人員的差別。

（二）分析比較內容

詳細區分文本所提示的兩造核心差異。例如，《忘情診所》和《健忘村》刪除記憶的方式不同，並且主角的反應也有差別。「不老騎士」計畫和「樂齡卡打車」的活動差異則來自於摩托車環島與三輪車旅行的迥異。一個以「自我騎乘」為原則，另一個則「接受他人」的幫助。

（三）提出觀點

你是否能從文本中區分二者的「用意」則成了能不能贏得高分的重要關鍵，這來自於「分析比較」後，是否具備「歸納統整」的能力。例如，「不老騎士」計畫和「樂齡卡打車」的活動用意來自於對「生活態度」的看法不同。「不老騎士」強調挑戰極限、活力不減的精神，試圖以此強化老人的自主性和活力；「樂齡卡打車」則強調關懷和社區連結，透過自行車活動創造機會，讓老年人感受城市生活的美好。

回答問題是否能全面而精準，在於「思考脈絡」能否周延。「比較型」考題可以在你的思考脈絡中慢慢闢出一條清晰道路。

考題 學測 作文 寫作教室

延伸閱讀

成軍僅5個月！86名長輩樂齡6樂團 演奏感人樂章

聯合盃作文賽決賽登場 考題偏重理解能力、時事經驗

不知南橫禁行單車…外籍夫婦環島傻眼 當地居民人情味助一程

批蕭美琴擋環島高速路網建設 李德維：辜負花蓮人

相關新聞

寫作教室／「差異是什麼？」學測國寫比較型知性題 高分關鍵在這

「你覺得這有什麼不一樣？」生活中，常常會出現這個問題，這也代表著「主觀比較與看法」相當重要。學測國寫知性題中，不乏出現這...

紐時賞析／暴雨、洪水侵襲東非 數十萬人流離失所

Heavy rains and floods have killed scores of people and disp...

好讀周報／研究：視訊使腦麻木 面對面社交無可取代

美國耶魯大學研究指出，視訊會議的人際互動無法比擬當面互動，大腦在視訊互動時的神經活動會受到壓抑且變得麻木，研究...

紐時賞析／復育森林有助減緩氣候變遷 但仍不夠

Restoring global forests where they occur naturally could po...

名師陳怡嘉高中聯考失常 理平頭表決心苦讀三年拚上台大

「我常告訴學生，考試乍看是成績的競試，但實際上是一個人從EQ、態度到學習方法的全面測試，是大人之路的預備，也是人生能力值的累積。」名師陳怡嘉說。

國中數學／科學記號的單位變變變

科學記號最早由阿基米德提出，用來表示超大的數或超小的數，方便記錄、比較、計算，例如行星間的距離、身體有益菌的數量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。