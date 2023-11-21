寫作教室／盤點情意題作文趨勢 三大方向皆考驗學生這些能力

檢視近六年的情意題作文，我們不難發現出題的趨勢與方向，大抵可分為：藉物／事抒情（溫暖的心、花草樹木的氣味記憶）、時序抒情（靜夜情懷、季節的感思）、情境假設（當我打開課本、如果我有一台新冰箱）等三大類，然而無論題目如何變化，其本質都仍然是「對時間與物事的感應」、「在想像中提案，在提案裡檢視與反省」，考驗的是同學在敘事中抒發情感、領會的能力。

我們也可以這麼理解，情意題的寫作即是在考驗同學們有沒有能力說好一個「故事／經驗」，包含特殊化的切入角度、情境與畫面感的塑造、心理活動的細膩摹寫、情意對於物景的寄託與提析等能力。情境就像一把鑰匙，打開了想像的門，透過景物附會自身處境以及畫面感的塑造成功與否，決定了讀者是否能順利進入文本故事中，流水帳般平板的事件是否能支稜起來。

特定時空中的一切，都帶有暗示，也同時是生存的痕跡，這也是過往文人們「觸景傷情」、「睹物思人」的原因。其技法，不外乎感官摹寫與周遭環境之動態／靜態摹寫，兼涉比喻、對比與象徵，將其連涉於故事的前後發展。寫房間，則兼寫牆壁顏色、地板與家具質地、窗簾與檯燈、植栽與塗鴉，再加入光影變化、氣味聲響，透過這些去聯繫曾經發生之種種。寫花，則除了花的細節與模樣，兼顧周圍情境之襯托、對比，也會使所欲敘述之情意更加深刻。

如「惡地中的一朵花」會比「花園中的一朵花」更讓人好奇其處境、其故事，因其反差。又或者，如112年學測大考中心公布的佳作，作者用花的三態（氣味清淡、花香妖嬈、發黑腐壞）來寫人事的三變（初識、事件的爆發、傷害），是典型藉物抒情的寫法。檢視其內容，會發現放在近六年的情意題中，也能當作該題目的經驗素材，只是側重點與延伸方向有所不同罷了。

可知，若能事先準備一通用型的故事／經驗，琢磨好摹寫、比喻與象徵的能力，在考場上，無論題目如何變化，我們都能夠泰然處之。