寫作教室／學測倒數不到百天 破解作文「直白的敘述」

上周的專欄，提及近年來情意題的方向多為要求學生們抒發對特地物、事的感受與回應，其中對於物、景的塑造與取材，以及相對應的訓練。同學們即使知道了切入的方向，但時常在寫作時仍然犯下了只是「直白的敘述」而非「以事件及修辭來協助表現」的毛病，以及在文章的結語處，常以籠統且未出新意的心得作結，即使前文的表現不錯，也會因此而使得收尾失去力道。

要修正這樣的問題，我們或許可以從以下幾個方法來做練習：

首先，透過「完整的譬喻」來詮釋抽象的情緒。所謂「完整的譬喻」應包含三個部分：（1）譬喻句的本體。（2）針對前一句的狀態說明與延伸。（3）譬喻句所帶出的結果、作用與影響。以「我感到難堪」為例，若以具體的比喻來表現，或許可以寫作成「一瞬間，難堪如無數條鎖鏈向我飛來（譬喻句的本體），緊緊將我環繞，我使勁掙脫，可是那些鎖鏈卻越纏越緊（狀態、行為、說明），無論我怎麼甩，都甩不掉（影響、作用、結果）。」透過鎖鏈縛身的情境來詮釋「難堪」兩個字，不僅使得抽象的情緒得以形象化，也更能讓讀者感同身受，其難堪的程度提升。

其次，透過情境與判斷句賦予活動與行為特殊的含意。以「夕陽」為例，首句以「橘紅色的晚霞染紅了整片藍天，充滿了悲傷又溫暖的感覺」作為前提情境，次句加入我們對於「夕陽西下」此一件事情有別於往常的意義與判斷，例如：「夕陽的落下不是終結，而是月亮升起之前的徵兆。黑夜的來臨不是深淵，而是為了反襯出溫暖之家的燭光。」隨後再加入一句總結：「夕陽落下之前的停滯，並不是累了，而是在醞釀。是過程，而不是結束。」給予一般場景特殊的、正面的解讀，試著為習以為常的事物找出一個不同以往的切入角度。

在距離大考不到百天的狀況下，建議同學找出過去寫過的作文，思考文章表現不佳處，若以此兩種方法可以如何修改，或許能幫助同學們在文章表現與深化立意上有更進一步的可能。