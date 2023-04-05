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寫作教室／作文可以寫「假」的嗎？巧妙運用故事 5階段架構出好文章

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 高宇平老師／撰寫
寫作示意圖，非新聞當中提及人物。記者林伯驊／攝影
寫作示意圖，非新聞當中提及人物。記者林伯驊／攝影

「老師，作文可以寫假的嗎？」我常在課堂中聽見同學這樣的疑惑。答案不必分說，但是「假」，到底是那裡是假？是文章是假？還是論述或情意是假？做文章自然是落花水面皆文章，且落花水面可為真，然而「假」的是什麼？是作者巧妙的運用技巧，虛構比現實更真實的文字，而最能讓人信以為真的，就是「故事」。

該如何將虛構事物變成故事並加入文章裡呢？在寫作時我們常會假想許多事件、場景、情節，而後進行論述、抒情，例如敘寫回憶或是新聞皆是如此。因此，將故事進行虛構後入文，文章能顯得真實，也就更能取信於人。

可到底怎麼做才能辦到呢？以下提供一個寫作架構：

①場景破題法

運用倒敘法，直接切入故事中最具有衝突性的場景。

首段就先讓人擁有懸念，切入故事中的場景，既能聚焦主題，也能延展文意。

②說明背景

承接開篇的場景，向讀者娓娓道來事件的因果始末。

說明背景寫下前因後果，從頭娓娓道來，讓故事自然而然的展開。讀者因為好奇，便會被懸念緊緊抓住，進而產生往下閱讀的慾望。

③情節演進

將故事情節推演至場景的懸念處，順勢帶出主題。

將故事情節推演至重要的場景，將文章帶至高潮，既滿足讀者的心，也能引導出故事的主題與核心。

④人物心境

故事發展至高潮後，寫出人物的心境與想法。

高潮之後，透過人物的心境來強化主題與核心，寫下經歷過事件的人，心中所思、所想，必然具有力量。

⑤場景結尾

呼應前文中所含的物品、事件、想法，透過人物的行為與動作來想表達的重點，自然能將核心給點明，讓主題顯露出來。

以上結構，是故事為文時的參考，實際上如何組織結構要根據自己的故事呈現方式而有所替換，但萬法不變其宗，只要細心掌握場景、故事核心、表達出自己想講的重點，就是篇好文章了。

作文 寫作教室

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