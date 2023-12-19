寫作教室／學測國寫如何將「自我觀點」寫深入？ 論述SOP四步驟破解（下）

根據前一篇文章，我們探討了知性寫作的立場與論據，接下來，我們就要將自我觀點往下扎根，延伸論述中的「詮釋」，以及最後「重申」觀點，回扣主題。為了更清晰的闡述邏輯脈絡，我們改擇112年國寫知性題〈華生與福爾摩斯〉為題，透過「選擇→認同→原因→連結」的順序，以期將「詮釋」與「重申」表達得更精確。

（一）詮釋

說服他人論點與論據外，更需要將論據進化，詮釋出自己與論據之間的理解，才能產生因果效應。我們從〈華生與福爾摩斯〉一題中可以知道，除了肯定「目標人物」外，原件1-2肯定華生相對「感性」的生活方式，拈出「生活首要為質」的觀點，並以原文的兩個錯誤當作論據，更重要的是提出「當感性占據高位時，生活中的一切都會變得靈動，花可成文、葉可作詩，品質自然提高，無須計較物質上的損失，生命的缺憾亦是質的一部分。」由此可知，作者詮釋出「華生」的美在於「質」，而「質」的理解來自於生活需要處處可隨興，圓滿與缺憾都是生活的痕跡，缺一不可。主張感性生活，所以接納不完美的軌跡，這就是作者與題目之間的連結。

（二）重申

一篇文章如果不能前呼後應，那麼如同畫龍未點睛，少了一氣呵成的動態感，知性文章的「重申」即是此意。然而，重申也可以很有力量與高度。如原件1-5，以華生的「少了思考卻多了愜意」為觀點，論據拈出「充實度」與「得失面」兩個論證角度，詮釋心靈富足與犯錯經驗的重要性。最末重申「豐富自我生活與從錯誤中探索，才能找到自己在世界中的立足點，在廣袤的天地中找到社會運作的真理……」將前述觀點再次重申，彷彿一把利刃，深深刺進讀者的心，令人為之震撼。

由上可知，知性文章步驟有四：論點、論據、詮釋、重申。如果能夠在每篇文章中如實展現，層次分明的寫作邏輯將如囊中物，唾手可得。