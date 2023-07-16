寫作教室／文章沒主旨？ 你需要「以終為始」

在每個班級裡，都會有一類學生，下課時總能口若懸河、出口成章，常常聊天聊到上課鐘響了都停不下來，彷彿他們十數年的人生，早已裝滿數十年的閱歷，滿溢而出，不吐不快。但當他們終於坐定，看到作文題目後，卻又經常搔首踟躕，拿著立可帶塗了又塗，不斷地反覆推敲設想，就是遲遲無法寫成文章。

你是否也曾有這樣的經驗？面對題目，你總是很快地聯想到了可以運用的素材，但開始動筆後，卻又不知道自己要寫的到底是什麼。舉個例子，當見到會考題「我想開一家這樣的店」時，你可能即刻便想起了童年曾拜訪的書店，於是你照著記憶中的情景開始描繪起理想書店的樣貌，外牆、書架、櫃檯，甚至咖啡的香氣和書頁翻動的聲響，但你感覺不論怎麼描寫，文章就是沒有重點。

這是當然的，因為描寫的重點，始終停留在了「書店的樣貌」上，而沒有觸及「書店的意義」。

解決的方法其實很簡單，把握「以終為始」四個字即可。「以終為始」是一種先設想「終點」，再安排「起點」的思維模式，運用在寫作上，就是先想好這篇文章要表達的是什麼「主旨」，再安排這篇文章的內容細節。而關於作文的主旨，大致可以分為兩個方向：「個人的成長」和「社會的共好」。比如關於上述書店的構想，從「社會的共好」很自然地便能聯想到「知識的分享」這類主旨，以此作為文章的終點，則舒適的閱讀、豐富的藏書等應該延伸的內容便昭然若揭；至於「個人的成長」，那麼同樣出自會考的「未成功的物品展覽會」這一題目便是很好的例子，經過曾經的失敗、堅持的重要、超越勝敗的快樂和珍惜當下的體會等，都是容易聯想的主旨，都很適合作為「終點」來指引文章發展的方向。

雖然當今社會推崇多元和發散等橫向的創造性思維，但縱向前行的實踐能力仍然重要，生活上如此，寫作上也是如此，規畫好明確的目標，讓當下的每一步都朝著目標的方向，相信任何事都能馬到成功，任何題目也都能一氣呵成！