寫作教室／寫出自己的經驗不夠 要拿滿分你還需要「這個」

「請寫出你的經驗、感受或想法」是每一位中學生都耳熟能詳的句子，幾乎每一則寫作測驗的題幹都以這句話收尾，它頻繁出現的程度，已成功內化到學生們的寫作能力之中，在歷屆會考的滿分樣卷裡，我們常常可以看到作者藉由深刻的故事，帶出了各式充滿省思的感受和想法，關於作文，似乎只要把握好這三者，就是高分的祕訣。

然而更常見的情況卻是，明明已經在文章裡寫下了自己的經驗，也抒發了感受和想法，但仍止步於四、五級分……。到底為什麼呢？不是已經符合題幹要求了嗎？

每當有學生問我類似的問題，我都會做出相同的回答。是的，寫出經驗、感受或想法的作品，確實已經符合題幹的要求，但這只是「及格」標準而已，若想拿到「滿分」，那僅憑如此是不夠的。因為在同一個「經驗」裡，除了自己，還有他人，「他人的感受或想法」才是獲得高分的關鍵。比如比賽失利時，評審微蹙的眉頭，又比如幫忙家裡時，父母抿起的嘴角等；類似這般對他人的表情和動作進行描述，更能突顯自己當下的心情，進而將文章烘托至滿分的境地。

不過實際在寫作時，難免會有不知如何下筆的時候，這時可以把握三個要點：場合、情緒和身分。從場合的氛圍開始，設想事件發生時的情緒，再寫下符合身份的行動。以前面提到的情況為例，在熱鬧的比賽場合，選手卻意外的表現失常，這時在場眾人的情緒便應皆是錯愕的，而評審的身分不能做出強烈的反應，於是對他們的描寫，就須著重在雖然感到驚訝，卻又故作鎮定的表情或動作上，除了前述的「眉頭微蹙」，「瞪大雙眼」和「鼻頭抽動」等，也都是不錯的細節呈現。

理解他人其實不難，只要設身處地的想想對方的角色、他所處的環境以及當下的情境，將自己代入，那麼對方會經歷何種感受，做出什麼動作，自然便會浮現心頭。除了寫作之外，日常生活裡也希冀同學們能換位思考為他人著想，在作文滿分之外，人際交往也會拿到滿分喔！