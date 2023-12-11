寫作教室／學測國寫「贊成vs反對」怎下筆？ 論述SOP四步驟破解（上）

學測國寫知性文章第二題，多以「贊成」、「反對」作為立場，要學生二擇一進行闡述。無論贊成或反對，在立論上都有其需要遵循的法則。換言之，無論大考主題如何置換，SOP永遠只有一個：四節奏論述法（立場、論據、詮釋、重申），礙於篇幅，本文僅說明前兩點。

不論贊成或反對，只要能夠找到有力的理由，並以多元層面印證立場，那麼皆會是一個很好的論述主張。我們以110學測國寫「經驗機器」一題作為示範，呈現三層次論述法的寫作心法。

（一）立場

公說公有理，婆說婆有理的題目，如何堅定立場，成了論述是否堅固的重要開端。萬不可魚與熊掌想兼得，只能擇一立場，從一而終。因此開門見山的表達自己對現象的立場，是相對穩定的作法。

我們以大考中心提供的佳作來印證，例如：原件1-5「如果能將此器用於教育、心理輔導甚至犯罪矯正等較為抽象議題，我大力支持。」文中直接表達在特定條件下，自己支持的立場，快速讓讀者抓到作者的思考方向。又如原件1-3「我不支持開放經驗機器上市。人類因追求夢想而偉大，而不是有夢而偉大。經驗機器帶給人類的是虛擬的泡沫，不但無法區別人與人之間的差異，更促使人類的一事無成。」

文中表達自己的反對意見，來自於經驗機器的負面影響。由此可知，贊成或反對並沒有標準答案，只要能夠站穩立場，並且找到合宜的切入視角即可。

（二）論據

提出立場後，最重要的是要找到有力的證據，驗證自己的立場是否正確、合宜。換言之，贊同或反對的原因需要透過現實例子當背書，才能凸顯文氣的合理性。有力的證據可以是2到3個正例強化觀點，也可以是利弊對比凸顯自己立場的合理性。

例如，原件1-5認為經驗機器用於教育可以使學生感受他人立場，增加同理心與換位思考的能力；用於犯罪者則可以仰賴同理心來減少犯罪者當下犯錯的機率，以支持的兩個正面舉例進行背書，讓自己的立場更容易被讀者接納。