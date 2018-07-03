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敏欣看球／擅假摔絕非成就 內馬爾該向C羅看齊少演戲

吳敏欣
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內馬爾已很有實力，但摔倒時誇張的「演技」常招來不少批評。 美聯社
內馬爾已很有實力，但摔倒時誇張的「演技」常招來不少批評。 美聯社

巴西金童內馬爾（Neymar）在16強戰對墨西哥1傳1射的表現相當精采，不過「戲份」十足的他， 在摔倒時的各式「地板動作」更加搶鏡，也成了不少人揶揄的主題。

先不論內馬爾到底有沒有演技誇大犯規，他當然不是球場上第一個，也絕對不會是最後一個，用這種旁門左道博取主審有利判決的球員，假摔從未在足球場上缺席，而且會這麼做的知名球星更是不少。

假摔也就是香港球迷俗稱的「跳水」，形容球員跌倒時的動作就像是跳水選手一般，過去曾因假摔遭到批評的大咖球員還包括前英格蘭隊長傑拉德（Steven Gerrard）、荷蘭小飛俠羅本（Arjen Robben）與「魔獸」德羅巴（Didier Drogba）等。

或許很多人會問，像內馬爾如此頂級球星已是身懷絕技，為何要用「奧步」來抵損自己名譽，但正因為他們是頂級球星，正因為得背負球隊榮辱，正因他們的求勝慾望比其他人更高，才會不擇手段只求贏球。

葡萄牙天王C羅（Cristiano Ronaldo）在年輕時也曾被冠上假摔的惡名，但隨著年紀增長和球風成熟，在生涯近期已經和假摔分道揚鑣，我們可以期待被視為球王接班人的內馬爾，也能在累積更多經驗後，一甩陋習和惡名，畢竟球場縱然是以成敗論英雄，但假摔絕對不會是一項成就。

內馬爾C羅葡萄牙巴西

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吳敏欣

聯合報記者，用棒球認識美國，用足球認識歐洲和全世界，曾隻身衝到英國看比賽朝聖。世界盃是「外行看熱鬧，內行看門道」，這裡剛好置中，跟大家分享專業迷妹的一點心得。

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