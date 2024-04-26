開蓋驚見「整杯蟲」！21歲女喝機場販賣機咖啡 加護病房躺3天

一名現年21歲、在航空公司工作的女子，近日在西班牙馬略卡島帕爾馬機場（Son Sant Joan airport）的自動販賣機購買了一杯咖啡，但喝了幾口後覺得味道不太對勁，好奇地打開杯蓋一探究竟，竟發現杯內都是死蟲子。因為這杯咖啡也讓她立即產生過敏情形，伴隨臉部腫脹、喉嚨開始閉合及呼吸困難，女子被緊急送往加護病房，歷劫3天後，24日終於康復出院。

英國《鏡報》報導，該女子疑似因為咖啡不乾淨引發過敏性休克，在轉診加護病房後接受腎上腺素緊急治療，整整在加護病房待了3天才康復出院。

許多X平台的網友好奇想知道販賣機內到底發生什麼事，對此馬略卡島帕爾馬機場管理部門也已展開調查。報導稱，女子家屬已向警局投訴機場，指控自動販賣機的廠商維護不善，已危及公共健康安全。

而根據西班牙《Ultima Hora》新聞報導，出包的咖啡販賣機擺放在機場的公共走道區域，人人都可能會上前購買。當地警方已在有問題的咖啡販賣機內採樣，並將販賣機查封，避免證據被篡改。

而警方查證後發現，還有其他人也喝了這個咖啡販賣機內的咖啡，但並無任何不良反應。警方正在釐清，究竟蟲子是出自於販賣機內，還是在咖啡倒在杯子中時才進入的。