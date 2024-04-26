快訊

雪梨殺傷事件：捨命拯救愛女，澳洲網友募資千萬度過難關

LINE免費貼圖7款來了！情勒金句「我是為你好」連環發 這款免任務用半年

大雨樹倒…66歲男澄清湖步道散步遭慘壓 頭破重創送醫不治

開蓋驚見「整杯蟲」！21歲女喝機場販賣機咖啡 加護病房躺3天

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為引起女子過敏性休克的咖啡，及出包的機場咖啡販賣機。擷自英國《鏡報》及西班牙《Ultima Hora》。
圖為引起女子過敏性休克的咖啡，及出包的機場咖啡販賣機。擷自英國《鏡報》及西班牙《Ultima Hora》。

一名現年21歲、在航空公司工作的女子，近日在西班牙馬略卡島帕爾馬機場（Son Sant Joan airport）的自動販賣機購買了一杯咖啡，但喝了幾口後覺得味道不太對勁，好奇地打開杯蓋一探究竟，竟發現杯內都是死蟲子。因為這杯咖啡也讓她立即產生過敏情形，伴隨臉部腫脹、喉嚨開始閉合及呼吸困難，女子被緊急送往加護病房，歷劫3天後，24日終於康復出院。

英國《鏡報》報導，該女子疑似因為咖啡不乾淨引發過敏性休克，在轉診加護病房後接受腎上腺素緊急治療，整整在加護病房待了3天才康復出院。

許多X平台的網友好奇想知道販賣機內到底發生什麼事，對此馬略卡島帕爾馬機場管理部門也已展開調查。報導稱，女子家屬已向警局投訴機場，指控自動販賣機的廠商維護不善，已危及公共健康安全。

而根據西班牙《Ultima Hora》新聞報導，出包的咖啡販賣機擺放在機場的公共走道區域，人人都可能會上前購買。當地警方已在有問題的咖啡販賣機內採樣，並將販賣機查封，避免證據被篡改。

而警方查證後發現，還有其他人也喝了這個咖啡販賣機內的咖啡，但並無任何不良反應。警方正在釐清，究竟蟲子是出自於販賣機內，還是在咖啡倒在杯子中時才進入的。

咖啡 機場 西班牙 販賣機 過敏反應

延伸閱讀

七寶媽挨轟歧視 韓璟：我唸過資源班 那才是正常教育該有樣貌

台遊客北海道吃活體帝王蟹遭掉包 老闆認錯：免費外帶冷凍帝王蟹

花蓮壽豐藥師佛像完整斷頭「擋災」？網驚疑偷工減料：沒鋼筋加固

大阪城旁驚見中國大媽放音樂跳花鼓舞 日網友喊：無法置信

相關新聞

開蓋驚見「整杯蟲」！21歲女喝機場販賣機咖啡 加護病房躺3天

現年21歲、在航空公司工作的女子，近日因在機場的自動販賣機購買了一杯咖啡。喝了幾口後覺得味道不太對勁，好奇地打開杯蓋一探究竟，竟發現杯內都是死蟲子。

94歲翁閃婚1年離世！女控繼母哄婚騙近逾4千萬遺產 推翻遺囑結局出爐

94歲老翁新婚1年便離世，千萬元遺產全遺下給54歲新婚妻子，讓老翁的70歲女兒十分不滿，因父親在婚後才突然改遺囑，將全部財產留給繼母。她指控繼母哄婚騙遺產，更指對方將父親葬在最便宜的墓地後不予理會，於是向法院要求推翻父親遺囑，奪回繼承權。

太巧！他重溫34年前街景發現老爸開車 還揪出副駕藏「驚人秘密」

有些Youtube創作者、影像收藏家或電視媒體會保留以前的老舊街景畫面，我們透過觀看這些片段，可以了解過去人們的各種生活樣態。一名南韓網友從電視台分享的34年前街景影片，意外發現...

25歲網美經營色情頻道超賺錢 隱退前心酸嘆：影響一生很不安

來自英國威爾斯，今年25歲的OnlyFans成人向網紅蘿絲（Lowri Rose）日前表示，自己想要從成人向網紅這一工作上「退休」，儘管這工作讓她賺進許多錢，但也讓她心理備受折磨。

大阪城旁驚見中國大媽放音樂跳花鼓舞 日網友喊：無法置信

日本男網友PO出三則疑似是中國大陸婦女在日本公園內跳起花鼓舞影片，並表示：「此時此刻，有誰能相信中國大媽的小腰鼓，在我日本國大阪城裡響起了」。不少日本網友見文後都驚呼，表示日本婦女是不會在公園內跳舞的。

驚！陌生女子夜闖鄰居家 強迫情侶「3人行」？警揭身分下場慘了

飛來艷福？美國發生離奇事件，一對情侶深夜在家時，突然有身材豐滿的女子闖入試圖強迫他們「3人行」性交。情侶受驚嚇，急忙打電話報警，最終女子於翌日被拘捕，涉嫌侵入住宅、擾亂治安、酒醉鬧事等多項罪名，其身分亦曝光。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。