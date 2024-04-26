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提供職災勞工完整復工協助 「重建之家」 最快9月啟用

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今舉行「2024全國職場安全健康週」活動。記者葉冠妤／攝影
勞動部今舉行「2024全國職場安全健康週」活動。記者葉冠妤／攝影

為協助中重度職災勞工重返職場，財團法人職業災害預防及重建中心編列2500萬元，將於高雄設立「職業健康及重建之家」，提供職災勞工職業重建、完整復工的一條龍服務，勞動部長許銘春今受訪說，已經在高雄青年路上找到新址，目前正在裝修，預計最快9月就能啟用。

許銘春今天出席「2024全國職場安全健康週」活動。對於重建之家先前選址卡關，她受訪時說，目前已經找到新址，地點就在高雄市青年路上，交通、生活機能都很便利，正在裝修中。

重建之家初步規畫首年服務約20名深度管理職災勞工，曾遭立委質疑功能疊床架屋，許銘春說，重建之家將由職災預防及重建中心自營，配置15名職能治療師等專業人員，由勞動部認可的復健機構轉介複雜的職災勞工，重建之家再提供復工職能復健的一條龍服務，這是首度嘗試，看執行成效如何，再來檢討。

財團法人職業災害預防及重建中心執行長何俊傑說，重建之家每年編列2500萬，首年約花費1000多萬左右，相關設備7月就會到位，接著試營運，9月才會正式啟用。

職業 職災

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