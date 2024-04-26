咆哮男持槍逛大街 台南警全副武裝攻堅逮人起出12空氣槍

昨上午11時，台南50多歲潘姓男子疑似手持槍枝，站在路旁對行經車輛比畫咆哮，市警五分局獲報後立即派遣線上警力到場，經訪查周遭民眾及調閱監視器，發現他住在附近民宅，調派優勢警力攻堅，查獲潘男及12把空氣槍，其中1把短槍具有殺傷力，依違反槍砲及妨害秩序等罪嫌送辦。

五分局獲報後，線上巡邏員警立即趕赴現場，未發現男子蹤跡，經訪查周遭民眾，確認潘男住處且手持物品確為槍枝，隨即回報勤務指揮中心調派線上快打警力及偵查隊共計18名警力到場。

現場由偵查隊隊長王宥薦指揮調度，並在周遭拉起封鎖線禁止人、車進入，確保周遭民眾安全，經隊長帶隊攻堅，全員均著防彈衣、頭盔並攜帶盾牌，現場氣氛緊張，員警順利進入屋內壓制潘男，當場發現12支空氣長、短槍、氣瓶等物，其中1把短槍經初步鑑識具有殺傷力，並將送請刑事局做進一步鑑驗。

狀況解除後，攻堅員警紛紛鬆了一口氣，並將潘男帶出屋外時，附近民眾議論紛紛，稱沒看過這麼大的陣仗，就像在拍電影。民眾也對於警方在短短1小時內就將持槍怪客查獲到案，不禁豎起大拇指。