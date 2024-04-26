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傅崐萁率團赴陸 民進黨：切勿踩到民主與國安紅線

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢表示，呼籲中國有自信的與台灣人民託付的民選合法政府交流，而不是在有政治前提之下與在野黨私下協商。圖／民進黨提供
民進黨發言人吳崢表示，呼籲中國有自信的與台灣人民託付的民選合法政府交流，而不是在有政治前提之下與在野黨私下協商。圖／民進黨提供

國民黨立法院黨團傅崐萁即將率國民黨立委啟程前往中國大陸。民進黨發言人吳崢表示，正告傅崐萁若與中國官方有協商協議，甚至就立法院修法議程做交換意見，恐牴觸現行法律，也踩到民主與國安紅線。

律師黃帝穎表示，傅崐萁除簽署任何協議無效外，還有法律上的責任，不管是「國安五法」或「反滲透法」都有相關規範。民進黨發言人戴瑋姍表示，國民黨趕在520前接連赴中，明顯是給國際社會帶來錯誤的訊息；離譜的是，目前立法院正值會期中，傅崐萁無視社會觀感，更枉費身為花蓮立委，選區遭受震後迫切相關復建工作不優先協助處理，執意率團訪中。

吳崢表示，中國近日以啟用M503航線等片面作為改變兩岸現狀，又以修改「反滲透法」 等議題來分化台灣內部，就是要對即將上任的新政府施壓，呼籲中國有自信的與台灣人民託付的民選合法政府交流，而不是在有政治前提之下與在野黨私下協商。

傅崐萁 國民黨 民進黨

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