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MLB／山本由伸解釋美日打者差異 稱此戰投球最接近自己風格

聯合新聞網／ 綜合報導
山本由伸。 美聯社
山本由伸。 美聯社

道奇隊日籍強投山本由伸今天先發面對國民隊，主投6局送出7K無失分，道奇最終以2：1險勝，山本摘下本季第2勝，他賽後受訪時，點出大聯盟與日職打者的差異。

山本由伸主投6局，用97球有70顆好球，只被敲4安，投出7K和1保送，防禦率下降至3.54。他賽後受訪時談到自己的表現，「直球和變化球都控得很到位，今天投球感覺和動作都很流暢，這是最接近我風格的一場比賽。」

山本被問到開季已過去1個多月，日本和美國打者有何不同，山本解釋，「美國打者揮棒更有力量，日本打者打擊技巧很棒，兩國都有優秀打者。」山本也強調，自己投球的方式和過去相比，沒有太多改變。

這是山本大聯盟第6場先發，被問到是否適應美國，他回答，「這裡的生活或棒球，多少和日本有點不同，有慢慢習慣。」

山本由伸 道奇

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