七家金控配息出爐…殖利率最高7％！ 她：會選金融股還高股息ETF？
7家金控配息出爐 最高殖利率7％
第一金：今年每股將配發0.85元的現金股利、0.3元股票股利，合計每股配發1.15元，若以今(25)日收盤價26.9元估算，殖利率約4.2%（配股依面額10元計算）
兆豐金：今年每股將配發1.5元的現金股利、0.3元的股票股利，合計每股配發1.8元，若以今日收盤價39元估算，殖利率約4.6%（配股依面額10元計算）
玉山金：今年每股將配發1.2元現金股利、0.2元的股票股利，合計每股配發1.4元股利。若以今日收盤價27.15元估算，殖利率約5.1%（配股依面額10元計算）
元大金：今年每股將配發現金股利1.1元、0.2元的股票股利，合計每股配發1.3元股利。若以今日收盤價29.8元估算，殖利率約4.3%（配股依面額10元計算）
國票金：今年每股擬配發現金股利0.73元、股票股利0.246元，合計每股配發0.976元。以今日收盤價13.95元計算，殖利率約7%（配股依面額10元計算）
合庫金：今年每股將配發現金股利0.65元、0.35元的股票股利，合計每股配發1元股利。若以今日收盤價25.85元估算，現金殖利率約3.8%（配股依面額10元計算）
新光金：不配股利。
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