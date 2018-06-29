非洲黑馬嘎然而止 南美神鷹死裡逃生逆風高飛

哥倫比亞分組第一進16強，球員相互擁抱慶祝。 美聯社 H組的形勢在第三輪賽前除了已確定被淘汰的波蘭之外，形成三搶二的局面。當中實力最強的南美神鷹哥倫比亞因為首戰的意外敗北，反而陷入最不利的狀況，只要另一邊的日本能與波蘭打平，哥倫比亞就只剩下贏球一途。然而背水一戰的他們卻完全沒有打出應有的水準與氣勢，反而被只要拿下平局就篤定晉級的塞內加爾給壓制住。但足球就是這樣奇妙，占據優勢的未必能進球，場面難看的把握住一次機會也能逆轉人生。哥倫比亞憑藉他們擅長的定位球戰術由中後衛米納（Yerry Mina）破門，讓幾乎打了三場好球的塞內加爾前功盡棄，在淨勝球、進球與日本相同的狀況下比較紅黃牌數出局，可說是令球員球迷錯愕與不甘心。這隻特蘭加雄獅和西非鄰居奈及利亞一樣在最後時刻遭到淘汰，本屆世界盃五隻非洲參賽球隊全數無法晉級16強，也是非洲足球的一大打擊。

本場比賽哥倫比亞排出慣用的4231陣型，塞內加爾排出擊敗波蘭時所用的442。哥倫比亞需要贏卻顧慮對手的反擊速度而選擇穩紮穩打，力求保平的塞內加爾也不急不徐，使得開場兩隊都踢得小心翼翼，節奏進行的比較緩慢，但哥倫比亞球員在壓力較大的情況下綁手綁腳，出現好幾次中後場的離譜傳球失誤，尤其第17分鐘球星馬內（Sadio Mané）突入禁區被中後衛桑切斯（Dávinson Sánchez）鏟倒，原本裁判已經判罰了12碼極刑，經VAR的確認後又取消，讓哥倫比亞死裡逃生了一次。雪上加霜的是王牌J羅（James Rodríguez）本來就是帶傷上陣參加世界盃，在這場比賽已經受到傷勢影響沒有什麼鏡頭，竟然還在31分鐘就無法支撐下去被迫下場。整個上半場南美勁旅在運動戰中毫無辦法，單前鋒法考（Radamel Falcao）總被迫在不舒服的位置拿球，與其他中場距離太遠無法進行配合，一下就被對手搶斷。全隊傳球準確率不足，甚至跑位時還會滑倒，完全沒有顯現出贏球決心，情勢極度不利。

塞內加爾的進攻雖然在對手嚴防下無法提速，但他們擅於拉開球場空間，利用長傳球的兩翼轉移與有條理的組織，仍製造幾次打門機會只是欠缺準星。他們的身體強壯、身高也有優勢，先前已成功克制過波蘭，面對哥倫比亞同樣占得上風。他們的問題是注重防守重於進攻的情況下，心態與戰術略嫌保守，沒有全員投入進攻，自然也沒有打出前兩戰風生水起的衝擊度。

反觀哥倫比亞的幾次調兵遣將與加強進攻後在下半場收到效果，尤其頂替J羅的穆列爾（Luis Muriel）分擔了法考的壓力為反擊注入活力，接下J羅指揮官重任的昆特羅（Juan Quintero）在傳球的質量也很優異，貢獻包含進球的角球在內多次精準傳球，讓哥倫比亞在這場定位球與運動戰的對決中得以勝出。深受愛戴的智慧老帥佩克曼逆境下的調度（José Pekerman）功不可沒。

塞內加爾在意外失分後才開始發起猛烈反擊，卻顯得為時已晚，如果上半場就維持這種進攻力度或許早就趁對方狀態低迷時鎖定勝局。不過型男主帥西塞（Aliou Cisse）為球隊打造的攻守平衡體系先前也已取得不錯成績，選擇這種「理性足球」也屬合理，只是一球之隔，天堂地獄。整體來說他們在2018年世界盃上面對歐洲、南美、亞洲三隊不同球風的表現仍然十分亮眼，最大的敗筆還是防守上的瑕疵，沒有贏下對日本一役。

在上屆世界盃由金靴獎J羅帶領的南美神鷹十分勇猛，打進八強才一球惜敗地主巴西。但歷經部分球員老化後的換血狀態，本屆在南美區會外賽上走得並不順遂，直到最後一輪才確定能進軍俄羅斯，時勝時負顯現全隊狀態並不穩定。三場小組比賽下來顯然進球王J羅因傷影響發揮後也讓球隊進攻能力大為減弱，組織並不順遂。幸好後衛群在首戰日本的出槌後就回復穩定水準，抗擊能力堅強，並憑藉平時訓練有素的定位球戰術屢屢立下奇功，逆風高飛登上他們原本應得的小組第一寶座。成功進入強隊較少的右半部籤表後，無論16強對上實力更強更穩健的英格蘭還是比利時，他們都急需J羅回歸，不然將很難複製2014年的八強傳奇。