雷／編導徐譽庭揭「不夠善良」5個劇情背後內幕

林依晨、許瑋甯主演的「不夠善良的我們」27日晚間播出完結篇，劇播畢後深夜編劇及導演徐譽庭也特地發文，揭露5個劇情背後的內幕。

徐譽庭首先就提到紅葉蛋糕並不是置入，早在她數十年前北上工作，有一次在朋友生日聚會上第一次看到紅葉蛋糕。那個老氣橫秋的盒身現身時，身邊頓時響起了「哇！紅葉！」「好久沒吃紅葉了！」「我最愛紅葉！」的聲音，於是她把那「共同記憶的快感」存檔於腦海。另外在劇中林依晨與許瑋甯像是情敵關係的角色，徐譽庭「很多時候，我們就是需要一個『共同敵人』才會好過一點。我也是。如果日子裡沒有一個壞人作祟，那麼我的不快樂，就失去了『打倒敵人一切就好了』的期盼了。我也是。所以，我最近開始毆打我心中的那個魔念。」

而劇中許瑋甯飾演的Rebecca罹患乳癌，是林依晨飾演的簡慶芬陪她走完最後一程，徐譽庭就提到多年前遇到一個令她震撼的真實事件，一個才華洋溢的單身女子癌症末期，初戀男友得知後，跟妻子告假去照顧離癌女子直到離世。當時她很欽佩那個妻子的大器，不過後來得知兩人離婚了，雖然她不認識當事人，但仍為此難過了好久，「他們是如此善良，但善良還是敵不過某些糾結。難過如此巨大且無解，所以，我想改寫這個善良的故事的結局。」

有人認為徐譽庭把自己投射在Rebecca上，她親回應「不是正解喔」，因為每個角色都是她的一部分，包含了「何媽的遠香近臭、向立的不夠浪漫的體質、瑞之想作一個好人的可惡、Rebecca的寂寞、亂買、笨拙的社交能力……反而慶芬，是我花了最大力氣反省自己的角色」。最後她也提到當簡慶芬打電話告訴何瑞之要回家時，何瑞之短短4個字「小心開車」，是情話綿綿。

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