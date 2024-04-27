獨／台廠遭駭客公布機密...SpaceX資料一同外洩 連馬斯克都知道了

駭客集團Hunters International 4月16日在暗網公布駭進台灣電腦周邊產品大廠群光，取得1.2TB資料，雖一度於4月19日撤下群光內部機密資料，沒想到昨天再度上架，除了公布Go Pro研發設計圖之外，這次還加碼秀出Space X資料夾；國際資安專家發現SpaceX機敏資料資料被駭之後，立刻在X（前身是Twitter）上面標註SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk），提醒他SpaceX機密資料恐將外流。

資安專家認為，資料會一度下架又上架，可能就是雙方在談判過程中破裂，駭客為了逼迫受駭公司盡快協商贖金，才會有此手法。

群光總共被駭1.2TB的資料、約420萬份的檔案，Hunters International第一次釋出群光資料時，裡面已有Go Pro相關資料，但是Hunters International公布出來的資料都是小尺寸螢幕截圖，讓人只是看了個大概，卻沒有看到資料細節。

Hunters International昨天第二次釋出群光資料時，不但有Go Pro研發設計圖資料，還有SpaceX資料夾，這一次，駭客還特地在Go Pro資料上面標註等待時間，只要等待時間一過，Go Pro的資料將會對外公開。

此外，駭客這次還加碼釋出了SpaceX資料，由於低軌衛星廣受全球關注，也因此，昨天國際資安專家向馬斯克通報這件事情後，全球有愈來愈多資安專家關注此事，群光被駭的事，也在低軌衛星供應鏈迅速傳開。

群光是Go Pro、Amazon、Google、HP國際大廠等代工，群光旗下三大事業體電子鍵盤、影像、電源3大事業近年都有不錯表現，電源事業也順利打入低軌衛星供應鏈，拿下衛星通訊電源訂單。