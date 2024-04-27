快訊

獨／台廠遭駭客公布機密…SpaceX資料一同外洩 連馬斯克都知道了

訕笑資源班惹眾怒！七寶媽三度道歉緊急關社群帳號 網翻黑歷史酸：去避風頭

童年全家擠一坪造假？徐巧芯秀照片打臉 曝「早餐店賺兩萬」辛酸

獨／台廠遭駭客公布機密...SpaceX資料一同外洩 連馬斯克都知道了

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
SpaceX創辦人馬斯克。圖／路透社資料照
SpaceX創辦人馬斯克。圖／路透社資料照

駭客集團Hunters International 4月16日在暗網公布駭進台灣電腦周邊產品大廠群光，取得1.2TB資料，雖一度於4月19日撤下群光內部機密資料，沒想到昨天再度上架，除了公布Go Pro研發設計圖之外，這次還加碼秀出Space X資料夾；國際資安專家發現SpaceX機敏資料資料被駭之後，立刻在X（前身是Twitter）上面標註SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk），提醒他SpaceX機密資料恐將外流。

資安專家認為，資料會一度下架又上架，可能就是雙方在談判過程中破裂，駭客為了逼迫受駭公司盡快協商贖金，才會有此手法。

群光總共被駭1.2TB的資料、約420萬份的檔案，Hunters International第一次釋出群光資料時，裡面已有Go Pro相關資料，但是Hunters International公布出來的資料都是小尺寸螢幕截圖，讓人只是看了個大概，卻沒有看到資料細節。

Hunters International昨天第二次釋出群光資料時，不但有Go Pro研發設計圖資料，還有SpaceX資料夾，這一次，駭客還特地在Go Pro資料上面標註等待時間，只要等待時間一過，Go Pro的資料將會對外公開。

此外，駭客這次還加碼釋出了SpaceX資料，由於低軌衛星廣受全球關注，也因此，昨天國際資安專家向馬斯克通報這件事情後，全球有愈來愈多資安專家關注此事，群光被駭的事，也在低軌衛星供應鏈迅速傳開。

群光是Go Pro、Amazon、Google、HP國際大廠等代工，群光旗下三大事業體電子鍵盤、影像、電源3大事業近年都有不錯表現，電源事業也順利打入低軌衛星供應鏈，拿下衛星通訊電源訂單。

資安公司竣盟科技創辦人鄭加海指出，勒索軟體入侵，對供應鏈安全帶來了資料外洩威脅；他認為，「供應鏈資安」相當關鍵，供應鏈上的廠商應了解如何有效實施敏感資料管理、使用技術工具來監管供應鏈資安的成熟度，建立應對突發資安事件應急計劃，並不斷改進資安管理策略，以因應不斷變化的新興威脅。

國際資安專家發現SpaceX機敏資料資料被駭之後，立刻在X上面標註SpaceX創辦人馬斯克，提醒他SpaceX機密資料恐將外流。圖／擷取自Ｘ頁面
國際資安專家發現SpaceX機敏資料資料被駭之後，立刻在X上面標註SpaceX創辦人馬斯克，提醒他SpaceX機密資料恐將外流。圖／擷取自Ｘ頁面
駭客集團Hunters International在暗網公布駭進台灣電腦周邊產品大廠群光，取得1.2TB資料，除了公布Go Pro研發設計圖之外，這次還加碼秀出Space X資料夾。圖／擷取自暗網頁面、資安專家提供
駭客集團Hunters International在暗網公布駭進台灣電腦周邊產品大廠群光，取得1.2TB資料，除了公布Go Pro研發設計圖之外，這次還加碼秀出Space X資料夾。圖／擷取自暗網頁面、資安專家提供

SpaceX 群光 資安 駭客

延伸閱讀

馬斯克xAI傳將完成60億美元募資 估值達180億美元

謝金河才說「特斯拉大勢已去」就立刻漲逾10%！ 網：東方神秘力量

特斯拉人形機器人何時上市？馬斯克說最快明年底

特斯拉盤後股價大漲10％！馬斯克的10%目標定律：學會積極面對90%的失敗

相關新聞

獨／台廠遭駭客公布機密...SpaceX資料一同外洩 連馬斯克都知道了

駭客集團Hunters International 4月16日在暗網公布駭進台灣電腦周邊產品大廠群光，取得1.2TB資料...

「科技沙崙世界台灣」開幕 陳建仁用牛頓的話來比喻他和政府

國科會配合台南市慶祝「台南400」，今天起舉辦3天「科技沙崙四百台南世界台灣」活動，行政院長陳建仁率數發部長唐鳳等出席。...

聯發科陳冠州看好AI 將從雲端下凡走入電腦手機

AI浪潮席捲，聯發科總經理暨營運長陳冠州從經濟性、網路資源、節電，以及隱私安全等4理由，看好這波AI浪潮未來將從雲端逐漸...

仁寶集團掠奪元年普達開第一槍！宣布併購英國小通路商

仁寶（2324）集團董事長許勝雄才宣布2024年是掠奪年，將大舉併購，26日集團旗下工業電腦公司普達系統就開第一槍，宣布...

台灣只剩半導體可以說嘴？前港科大校長籲「放寬眼界」 讓隱形冠軍有機會出頭

以台積電為首的台灣半導體產業，在全球產業界及地緣政治的影響力愈來愈大。但曾擔任香港科技大學校長的台裔美籍航太工程專家史維認為，台灣不宜只注重半導體的核心強項，應該給其他產業或hidden gem（不為人知的瑰寶）有機會發光發熱，甚至有朝一日成為台灣另一個護國神山。

聯發科犀利…Q1每股賺19.85元 手機業務最旺

聯發科首季財報昨（26）日出爐，每股純益為19.85元，是近七季高點，也是單季歷史第三高表現，以歷年同期的表現來看，僅次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。