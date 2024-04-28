台灣文旦柚有望獲批准銷往大陸 花蓮柚農：是天大的好消息

大陸海關總署2年前暫停台灣文旦等水果輸入，讓農友損失慘重。立法院國民黨17名立委訪問大陸後，陸方宣布，將批准台灣文旦柚等農漁產品輸入。瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，過去花蓮外銷大陸文旦柚占整體9成，如今能恢復輸出，對柚農來說是天大好消息。縣府也準備好後續出口所需資料。

花蓮文旦柚種植總面積約900至1000公頃，每年產量平均可達1.6萬公噸。2022年大陸海關總署突以檢疫有害蟲等問題，宣布暫停台灣包含文旦柚的柑橘類水果等農產品輸往大陸；中央與地方政府雖協助收購加工，增加柚果附加價值，或是開闢外銷管道，賣到新加坡、加拿大等，仍沒辦法達到過去收益，效果有限。

大陸海關總署今宣布，將在科學評估的基礎上，依法依規批准符合大陸檢疫要求的台灣文旦柚等農漁產品輸入大陸，讓不少柚農感到振奮。

黃盛皇表示，大陸官方恢復輸入柚果對農友來說是好消息，往年瑞穗外銷文旦柚總產量約8000公噸，由於華人習慣中秋節前後吃文旦柚，其中大陸市場就占了7000公噸，因此大陸禁運對柚農來說衝擊很大。

不過，今年3月花蓮雨水少，文旦柚結果率可能不佳，黃盛皇說，預計整體產量會減少3至4成，縣府已完成會勘，將提報天然災害救助。但柚果還是要外銷到大陸，畢竟農友仍需要這條管道，若價錢許可，預計今年全面輸出到大陸的產量，可達6、7000公噸。

縣府農業處長陳淑雯認為，陸方未來應該是採有條件開放輸入文旦柚，縣府去年已對縣內文旦柚提出相關研究報告，也在今年拜訪中國檢驗公司，隨時準備好後續出口所需的資料，早日讓文旦柚銷往大陸。