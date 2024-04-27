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曾文水庫水位已上升36公分 南市三大水庫可望增千萬噸

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
鋒面過境，驟雨不歇，曾文水庫進帳豐，累積已增加550萬噸水量，整體水情更穩定。圖／水利署南區水資源分署提供
鋒面過境，驟雨不歇，曾文水庫進帳豐，累積已增加550萬噸水量，整體水情更穩定。圖／水利署南區水資源分署提供

鋒面過境，南台灣周四、周五驟雨不歇，台南、嘉義山區降雨不斷，水庫明顯進帳，其中曾文水庫水位已上升35公分，曾文、烏山頭、南化三大水庫，累積已增加近700萬公噸水量，有望破千萬公噸。

台南地區今凌晨0時至中午12點雨勢明顯轉小，降雨量都在個位數，南區、安平降雨量6毫米最多，山區楠西、玉井甚至掛零。不過周四、周五兩天明顯降雨，曾文水庫集水區兩天累計降雨量逾123毫米、烏山頭水庫99.5毫米、南化水庫98.8毫米，累積的降雨量及南化水庫越域引水引進旗山溪水量可觀。

三大水庫下午3點總水量已經來到2億6194萬公噸，較鋒面前2億5506萬公噸，已增加688萬公噸。其中，曾文水庫水位增加36公分，增加逾550萬公噸，南化水庫也進帳逾320萬公噸、蓄水量增3.5%。而烏山頭水庫因調度水源不增反降，

水利署南區水資源分署預估，山區集水區還有些水逕流陸續流入加上旗山溪自甲山攔河堰越域引水入南化水庫，這波降雨可望為三大水庫進帳逾千萬公噸，尤其對需水殷切的芒果、一期稻作，更是及時雨，可望因這波雨水滋潤，整體水情更穩定，但還是要籲請民眾珍惜水資源，貫徹省水。

鋒面過境，驟雨不歇，曾文水庫進帳豐，累積已增加550萬噸水量，整體水情更穩定。圖／水利署南區水資源分署提供
鋒面過境，驟雨不歇，曾文水庫進帳豐，累積已增加550萬噸水量，整體水情更穩定。圖／水利署南區水資源分署提供

南化水庫 台南 曾文水庫集水區 水資源 烏山頭水庫 雨量

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