三大法人本周轉賣為買 竟有志一同大爆買這檔逾25萬張

台股本周走過前一周的強震千點頹勢，終場回到兩萬點之上，收在20,120點，周線上漲593點，由黑翻紅。三大法人也轉賣為買，市場信心逐步回流。三大法人本周全部站在買方，觀察單周買超個股資料發現，有一檔個股是三大法人同步重押，合計總買超逾25萬張，可以說是本周最搶手的人氣股。

據統計，本周三大法人在各自前十名的排行榜中，其實內容大不同。外資偏好傳產、金融及ETF，科技股除中環一檔外，連台積電（2330）都不見蹤影；投信也幾乎是金融、營建等傳產股；自營商則以ETF及航運股為主。

不過，交叉比對後發現，三大法人全都有加碼長榮航（2618），外資、投信及自營商分別買超16.6萬、3.9萬及5.5萬張，合計超過25萬張。分別居外資買超第一名、投信買超第二名及自營商買超第四名，不約而同大舉加碼，也讓長榮航股價本周一飛沖天。

儘管本周市場上有期待兩岸觀光鬆綁的利多激勵，航空、觀光股發威，但長榮航一周來大漲17.85%，股價創去年8月上旬以來新高，硬是比其他航空股的表現更搶眼，其中，外資狂敲高達56.8億元，一躍市場最夯股，超越科技股而成市場最大亮點。

長榮航2023年第1季合併營收519.15億元，年增16.86%，創單季第三高紀錄，其中歐美長程線平均載客率超過 90%，目前東南亞的曼谷、吉隆坡、清邁和峴港等熱門旅遊景點的機位需求暢旺，而東北亞航線適逢賞櫻旺季，平均載客率超過90%。市場人士指出，第1季航空燃油均價略降，長榮航EPS不排除達1元。

目前長榮航可飛中國航點包括北京、上海、杭州、深圳、廣州、廈門和成都等。長榮航日前提到，一旦市場需求增，會持續評估加密、新增其他中國大陸航點。

受惠大陸國台辦釋出將採取積極措施推動「包括旅遊」的兩岸交流後，該股近日價量齊揚。而長榮航總經理孫嘉明之前曾說，只要油價平穩，「整年看好，全年樂觀」。此外，長榮航2023年每股稅後盈餘4.01元，每股擬配發現金股利1.8元，以26日收盤36.65元計算，現金殖利率達4.9%，也是吸引市場買盤搶入的因素之一。