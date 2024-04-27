快訊

駁徐巧芯幫「喬利息」…婆婆不忍了發3點聲明 再有不實指控將提告

9成餘震發生在嶺頂斷層 台大學者指短期內恐震不停…籲注意「3斷層段」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

駁媳婦幫「喬利息」…徐巧芯婆婆不忍了 發3點聲明再喊告

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照

國民黨立委徐巧芯大姑夫妻涉洗錢案，徐的婆婆蔣心慈也被質疑向台北富邦銀行「喬利息」。蔣心慈今透過律師吳柏宏發表聲明，表示報載一屋三貸、喬貸款及利息或詐欺共犯等內容，均與事實不符，若再有不實指控或影射將追究刑事與民事責任。

蔣心慈透過律師聲明書表示，就蔣心慈向台北富邦銀行貸款，台北富邦銀行指出銀行業為受金融監管機關高度監管之行業，該銀行執行業務向來恪遵法令規範及相關規定，於健全業務管理同時，亦充分尊重及保護客戶之隱私權。

另外，蔣心慈貸款案件，經北富銀詳查相關作業均依照內部規定辦理，並無不合規定之情事，亦無超貸、關說或例外處理情況。

聲明中還提到，針對《CTWANT》刊載蔣心慈替林于倫付費委請律師，疑似推責拱林扛罪報導，《CTWANT》也已登載道歉啟示，承認未盡查證義務而導致部分內容錯誤，並對因此造成相關人士困擾致歉。

聲明書最後說指出，坊間謠傳或報導蔣心慈「一屋三貸」，或委請他人關說、施壓「喬貸款」、「喬利息」，或為詐欺共犯或意圖拱人扛罪等內容均與事實不符，蔣心慈除嚴正予以駁斥外，還敬告各界如再有不實之指控或影射，定將追究其等應負之民、刑事責任。

利息 大姑 徐巧芯 洗錢 詐欺

延伸閱讀

童年窮苦挨批造假…徐巧芯秀照片打臉 曝「早餐店賺兩萬」辛酸

徐巧芯遭質疑喬貸款 綠議員指銀行聲明難昭公信

傳王美花轉任台新金獨董 徐巧芯揭一事：不用利益迴避？

評論徐巧芯全身名牌 苗博雅遭恐嚇：在家被炸死、每天跟拍

相關新聞

挨批不懂地上權、BOT 蔣萬安1句「嘻哈風」回應：柯市長可以Chill一點

針對北士科爭議，台北市前市長柯文哲今受訪指市長蔣萬安不懂地上權和BOT案。蔣萬安下午出席2024嘻研Cypher大賞現場...

駁媳婦幫「喬利息」…徐巧芯婆婆不忍了 發3點聲明再喊告

國民黨立委徐巧芯大姑夫妻涉洗錢案，徐的婆婆蔣心慈也被質疑向台北富邦銀行「喬利息」。蔣心慈今透過律師吳柏宏發表聲明，表示報...

傅崐萁率16藍委訪陸…傳配合中共修國安五法？國民黨團駁：惡意放話

國民黨立法院黨團總召傅崐萁率16名藍委訪陸，有媒體指稱，陸方希望藍營訪團推動「國安五法」的修訂，特別要求訪團「每一個委員...

金門軍職釣客遭扣留40天！陳玉珍透露最新進度 曝訪陸前準備金門說帖

新冠疫情後金門觀光產業失去陸客這個重要客源，立委陳玉珍多次推廣「陸客自由行金馬先行」迄未得到兩岸官方正面回應，這次陳玉珍...

童年窮苦挨批造假…徐巧芯秀照片打臉 曝「早餐店賺兩萬」辛酸

國民黨立委徐巧芯近日捲入夫家爭議，其穿著品牌亦受批評，有論者也質疑其小時候的打拚故事造假，於政論節目上以行動劇諷刺。徐巧...

北市科爭議延燒！柯文哲籲公開會議紀錄 黃珊珊公布招標公文：一翻兩瞪眼

北投士林科學園區地上權爭議延燒，台北市前市長柯文哲今呼籲蔣萬安市府公開會議紀錄，「不要每天沒事做弄來弄去」。台北市前副市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。