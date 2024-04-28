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食安風波再起？新北170公斤胡椒粉檢出蘇丹紅 雲林兩商店下架
蘇丹紅風波再起，新北再查獲一百多公斤，其中有流向雲林，經查是流向斗六市和麥寮鄉兩家販賣越南和泰國食材的店，衛生局今天上午派員稽查，並查扣可能有問題的辣椒粉送驗。由於兩家都是賣越泰食材，對學校沒影響，教育處說，依教育部規定，雲林調整禁用部分食材三個月，期限已屆各校全部恢復正常，午餐菜單暫時不會調整，但仍會嚴加把關。
新北優奇食品公司被查獲170公斤胡椒粉疑摻有3、4號蘇丹紅，有部分商品已外流到其他縣市，雲林縣衛生局今天早接獲新北市通告後，馬上派員到位於斗六市和麥寮鄉的兩家商店稽查，發現這兩家商店全部販售越、泰、印尼等東南亞等國商品食材。
兩家商店從電腦清查進貨清單，並接到總公司通知均已自主性下架並退回相關商品，衛生局稽查員只在斗六這家外籍雜貨商店的存貨區查扣一箱（20罐）從優奇公司進貨的胡椒粉並送驗。
蘇丹紅再現雲林，雖被查獲的兩家販售商均販賣外國貨品，且數量不多，但學校營養午餐的菜單是否再調整，雲林縣教育處長邱孝文指出，先前國內發生嚴重的蘇丹紅風暴，教育部統一規定各校的菜單進行調整，可能有蘇丹紅的食材均禁用3個月，前不久禁限已屆，雲林縣也是依教育部規定的期限恢復正常，不過為安全起見，仍要求各配菜中心或中央廚房對各種食材必須嚴格把關。
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