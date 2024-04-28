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食安風波再起？新北170公斤胡椒粉檢出蘇丹紅 雲林兩商店下架

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣衛生局接獲通報到斗六市和麥寮鄉的兩家販售東南亞貨品的商店稽查，共只查扣20罐胡椒粉送驗，兩家商店其餘相關商品均已自主性下架。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣衛生局接獲通報到斗六市和麥寮鄉的兩家販售東南亞貨品的商店稽查，共只查扣20罐胡椒粉送驗，兩家商店其餘相關商品均已自主性下架。圖／雲林縣衛生局提供

蘇丹紅風波再起，新北再查獲一百多公斤，其中有流向雲林，經查是流向斗六市和麥寮鄉兩家販賣越南和泰國食材的店，衛生局今天上午派員稽查，並查扣可能有問題的辣椒粉送驗。由於兩家都是賣越泰食材，對學校沒影響，教育處說，依教育部規定，雲林調整禁用部分食材三個月，期限已屆各校全部恢復正常，午餐菜單暫時不會調整，但仍會嚴加把關。

新北優奇食品公司被查獲170公斤胡椒粉疑摻有3、4號蘇丹紅，有部分商品已外流到其他縣市，雲林縣衛生局今天早接獲新北市通告後，馬上派員到位於斗六市和麥寮鄉的兩家商店稽查，發現這兩家商店全部販售越、泰、印尼等東南亞等國商品食材。

兩家商店從電腦清查進貨清單，並接到總公司通知均已自主性下架並退回相關商品，衛生局稽查員只在斗六這家外籍雜貨商店的存貨區查扣一箱（20罐）從優奇公司進貨的胡椒粉並送驗。

蘇丹紅再現雲林，雖被查獲的兩家販售商均販賣外國貨品，且數量不多，但學校營養午餐的菜單是否再調整，雲林縣教育處長邱孝文指出，先前國內發生嚴重的蘇丹紅風暴，教育部統一規定各校的菜單進行調整，可能有蘇丹紅的食材均禁用3個月，前不久禁限已屆，雲林縣也是依教育部規定的期限恢復正常，不過為安全起見，仍要求各配菜中心或中央廚房對各種食材必須嚴格把關。

雲林縣衛生局接獲通報到斗六市和麥寮鄉的兩家販售東南亞貨品的商店稽查，共只查扣20罐胡椒粉送驗，兩家商店其餘相關商品均已自主性下架。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣衛生局接獲通報到斗六市和麥寮鄉的兩家販售東南亞貨品的商店稽查，共只查扣20罐胡椒粉送驗，兩家商店其餘相關商品均已自主性下架。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣衛生局接獲通報到斗六市和麥寮鄉的兩家販售東南亞貨品的商店稽查，共只查扣20罐胡椒粉送驗，兩家商店其餘相關商品均已自主性下架。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣衛生局接獲通報到斗六市和麥寮鄉的兩家販售東南亞貨品的商店稽查，共只查扣20罐胡椒粉送驗，兩家商店其餘相關商品均已自主性下架。圖／雲林縣衛生局提供

蘇丹紅 雲林

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