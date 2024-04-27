女高管開名車高調炫富！喝喜酒下豪語「包3桌禮金」 新人拆紅包傻眼

香港電影《我要做Model》中，新郎立即拆紅包的行為令賓客尷尬，但有時「非常時期用非常手段」。馬來西亞1名人母表示，早前嫁女兒舉行婚禮晚宴，其中1位女性朋友在「婚宴上講話大喊大叫，大喝大吃」，大肆宣揚自己是保健品直銷公司高層，駕駛賓士名車出入，甚至做出不雅動作，令人母大感不滿，但最令她哭笑不得的是事後拆紅包，該位朋友不但沒有給錢，反而放了1份「欠條」，寫明自己「豪包」3桌，先欠下2364令吉（約新台幣1.6萬元）。

網友紛紛笑言：「以後真的要當場拆紅包」、「原來是《我要做Model》」、「放欠條真的第一次聽」。

原PO在Facebook發文表示，早前嫁女舉辦婚禮晚宴，期間1名女性朋友在席間的行為令人尷尬，「大喊大叫，大喝大吃」，吹噓自己是保健品公司高層，出入駕駛賓士名車，而且做出不雅動作。

原PO和新人事後拆紅包，發現該名朋友表面風光，竟然放了1張「欠條」作為紅包，以每桌700令吉（約新台幣4775元）計算，她「豪包」3桌，加上每人給88令吉（約新台幣600元），當晚該位朋友和2位親友出席，所以共2364令吉，並寫著會先欠款。

原PO笑言「這樣也行？」，甚至透露其任職的保健品直銷公司出名的會騙人，形容「她這個人很會講謊話，誰接近她都被算計」，不少親友都被她騙錢，其他網友紛紛笑言「對付騙子就要當場拆紅包」、「你是債主，是不是要開始追債了？」

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文章授權轉載自《香港01》