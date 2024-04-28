龜山島賞鯨離奇失蹤 花蓮古醫師「頭7」烏岩角找到遺體

花蓮古姓男醫師本月21日在宜蘭搭乘賞鯨船出海後離奇失蹤，船上只剩下他的背包與名片，經家屬報案協尋，今天上午在東澳烏岩角外海尋獲古醫師的遺體，就在「頭七」這天找到人，正報請檢察官相驗。

今天上午7點半，海巡隊100噸艇執行海域巡邏時在東澳烏岩角外海，發現疑似古醫師的遺體浮在海面，將遺體載入南方澳漁港。由於遺體身上有證件，經過家屬確認就是古醫師，據了解，從發現遺體的烏岩角海域距離龜山島約18海浬。

古姓醫師21日到宜蘭礁溪鄉參加研討會，電話聯絡家人要去散步，遲遲沒有回家，家人隔日報案，警方透過監視器畫面發現他到烏石港登上賞鯨船，也在旅客名單看到他的名字，卻只有背包和名片，人就這麼不知所蹤，船上監視器沒有拍到下船或落水的畫面，但船東清點後少了一件救生衣。