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龜山島賞鯨離奇失蹤 花蓮古醫師「頭7」烏岩角找到遺體

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

花蓮古姓男醫師本月21日在宜蘭搭乘賞鯨船出海後離奇失蹤，船上只剩下他的背包與名片，經家屬報案協尋，今天上午在東澳烏岩角外海尋獲古醫師的遺體，就在「頭七」這天找到人，正報請檢察官相驗。

今天上午7點半，海巡隊100噸艇執行海域巡邏時在東澳烏岩角外海，發現疑似古醫師的遺體浮在海面，將遺體載入南方澳漁港。由於遺體身上有證件，經過家屬確認就是古醫師，據了解，從發現遺體的烏岩角海域距離龜山島約18海浬。

古姓醫師21日到宜蘭礁溪鄉參加研討會，電話聯絡家人要去散步，遲遲沒有回家，家人隔日報案，警方透過監視器畫面發現他到烏石港登上賞鯨船，也在旅客名單看到他的名字，卻只有背包和名片，人就這麼不知所蹤，船上監視器沒有拍到下船或落水的畫面，但船東清點後少了一件救生衣。

海巡署北部分署第一岸巡隊指出，若古姓醫師真的在21日不幸落海，應該不會仍在龜山島周邊海域，可能向南漂流，經擴大搜救範圍，今天在往南的東澳烏岩角外海尋獲古醫師的遺體。

花蓮古醫師前往龜山島賞鯨卻離奇失蹤，今天「頭7」在東澳烏岩角找到遺體。 圖／第一岸巡提供
花蓮古醫師前往龜山島賞鯨卻離奇失蹤，今天「頭7」在東澳烏岩角找到遺體。 圖／第一岸巡提供
花蓮古醫師（左3）前往龜山島賞鯨卻離奇失蹤，今天「頭7」在東澳烏岩角找到遺體。 圖／第一岸巡提供
花蓮古醫師（左3）前往龜山島賞鯨卻離奇失蹤，今天「頭7」在東澳烏岩角找到遺體。 圖／第一岸巡提供
花蓮古醫師前往龜山島賞鯨卻離奇失蹤，今天「頭7」在東澳烏岩角找到遺體。 圖／第一岸巡提供
花蓮古醫師前往龜山島賞鯨卻離奇失蹤，今天「頭7」在東澳烏岩角找到遺體。 圖／第一岸巡提供

監視器 賞鯨 醫師

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