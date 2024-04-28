清大慶創校113周年校慶 校友以「投球」象徵出錢出力

國立清華大學今天歡慶創校113周年暨在台建校68周年校慶。今年的校慶主軸是「清華新能量」(NTHU Energized!)，校友代表以投球方式，將能量球一一投入標示傑出人才發展基金、新地平線永續基金、運動發展基金、旭日獎學金、文藝復興基金等的圓筒內，象徵海內外校友有錢出錢、有力出力，為清大永續發展投注新能量。

清華大學校長高為元指出，面對國際競爭及新的挑戰，清大要提升教學研究及社會影響力，需要更多的資源挹注，今年的校慶主軸訂為「清華新能量」，就是希望引進更多校友及社會大眾的力量，轉動並激發出一股新能量。

高為元指出，這一年清大爭取到了教育部的第二期高教深耕計畫，以人均規模計算排名全台第二高，也獲選教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」的重點培育學校。清大的永續基金今年突破了33億元的規模；自2022年以來的募款金額達到16.8億元，用於「傑出人才發展基金」及支持學生多元學習的「新地平線永續基金」等項目。

高為元昨還率先透過挑戰自己去年環校路跑紀錄的方式，號召各界捐款「運動發展基金」，支持學生的體育活動與訓練。

力積電總經理謝再居今天代表董事長黃崇仁出席清華校慶大會。謝致詞表示，力積電長期與清大合作，從人才培育的扎根工作開始，除了每年捐款台幣3000萬元，協助清大半導體研究學院的發展，也贊助半導體研究大樓的建設。

清大指出，50年前清大的大學部只有核工、數學、物理、化學4個系。1974年的畢業生僅有183位，但這幾天從海內外返校重聚的該屆校友達到63位，超過了三分之一，創新紀錄。這群資深校友們今天還穿著一致的紫色恤衫，登上校慶大會舞台，重呼當年梅竹賽的隊呼，一聲聲「清華加油！我是清華！我們是清華！」撼動全場。

74級校友、畢業自清華化學系的工研院前院長劉仲明代表致詞指出，當年台灣還在發展中，但母校提供的是最先進、前瞻性的教育；如核工系當時就用計算機來解決工程問題。校友畢業後到國外一流的大學深造，就發現大家在清大受的教育絕對不遑多讓，完全能與國際接軌。因此，校友們永遠感謝母校。

清華資工系校友黃士倫今天參與了「清華新能量」的投球活動，將能量球投入支持弱勢生就學的旭日獎學金圓筒中。在新創公司任資深技術經理的他與妻子都是清大校友，在工作收入穩定後，就開始小額捐助旭日獎學金，並在前年一口氣捐款百萬，這筆錢也幫助超過2位清華學生4年的就學。

黃士倫說，他還記得大三那年因學業成績優異獲得朱順一合勤獎學金，而這筆獎學金也適時幫助家中度過一段困難時期，自此就期許自己有一點能力時，也要幫助有需要的學弟妹，相信教育是脫貧的最佳路徑，也希望能將希望的種子一直傳下去。