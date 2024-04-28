吳慷仁2部片「被取消」放映 北京電影節揭原因遭罵翻

金馬影帝吳慷仁主演的2部電影「但願人長久」、「富都青年」近日原定要在北京國際電影節放映，沒想到在放映前夕，分別以「因拷貝損壞無法修復」、「因影片宣傳周期安排調整」原因取消放映，就連吳慷仁的兩場影人活動也取消，讓大陸影迷氣炸喊：「北影節，還我吳慷仁！」、「看一眼那麼難嗎？」

吳慷仁的金馬得獎作品「富都青年」在台灣叫好叫座，原定27日在大陸北京國際電影節放映，並安排與策展人沙丹對談，以及出席大陸電影資料館的映前交流活動，豈料25日臨時被告知因為宣傳周期的安排、調整將會延期舉辦。

不只這一部，同樣由吳慷仁主演的「但願人長久」入圍北京國際電影節的「注目未來」單元，原計畫於4月20日和23日放映，卻在放映前一天，官方臨時宣布因技術問題取消放映，香港導演祝紫嫣也在社群上發限時動態向觀眾致歉，並表達希望在不久的將來有機會讓更多人看到這部作品。

被臨時取消的電影還有「土撥鼠之日」、「榅桲樹陽光」和「城市之淵」皆因技術問題無法解決取消，而「平原上的夏洛克」則是因為要露天放映，但因天候不佳取消。

吳慷仁在「但願人長久」扮演吸毒成癮的失格父親。圖／甲上提供

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