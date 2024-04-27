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狠毒畫面曝光…婦遭拽下公車再補踹1腳 女兒泣訴：沒人抓施暴男太冷漠

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5旬婦遭拽下公車再踹1腳 女兒難過落淚：沒人抓施暴男社會太冷漠

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一名婦人要下公車時，被後方的男子強拽摔下車，還踹了一腳，警方還在追查男子身分。婦人的女兒林女說，她看到影片難過到落淚，她媽媽無端被攻擊，太誇張了，她感嘆「當時沒有人幫忙抓人，也沒有扶起她媽媽，社會太冷漠。」

基隆市一名55歲婦人，25日下午搭基隆市公車104路線，快到公車循環站時，她站在後門準備要下車時，但此時後方一名男子，疑不滿她擋在前面，因急著下車不斷出言挑釁，等公車停下時，男子搶先下車後，又馬上把婦人從車上拉下車跌傷，再踹她一腳離去。

婦人的女兒林女受訪表示，她媽媽站在後門先抓著刷卡機旁欄杆，沒想到突被施暴男子拽下車，她媽媽的頭有撞到人行道，這幾天她媽媽都睡不好，很是害怕。

林女說，看到影片覺得很心疼，也很委曲，這種人就是在施暴，應該要重判，她媽媽無緣無故被攻擊，她們就要自認倒楣嗎？這個社會怎麼了？她希望有看到攻擊的男子的人可以出面指認，早一點抓到人。

林女指出，到現在都沒有接獲警方通知有抓到人，大家都要下車，就不能等一下嗎，她難過到落淚，指真的太誇張了，「除了拉我媽媽摔下車，還踹一腳，當時沒有人幫忙抓人，也沒有扶起她媽媽，社會太冷漠，這男子真的很過份。」

基隆市警局第一分局忠二路派出所所長張畯盛表示，26日受理民眾報案，稱其母親搭乘公車，被一名男子從後車門拖下車並遭踹，警方獲報後立即受理報案，並於27日取得公車處案發監視器畫面及刷卡紀錄，目前正調閱刷卡紀錄及離開路線監視器，追查該名男子身分，後續將通知其到案說明，全案依傷害罪偵辦。

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婦被拽下公車再踹，女兒落淚：沒人抓施暴男社會太冷漠。記者游明煌／翻攝
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公車 基隆

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