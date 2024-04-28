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與法國最高外交政策顧問通電話 王毅喊話歐盟奉行積極務實對陸政策

中央社／ 台北28日電
中國外交部長王毅與法國總統馬克宏的最高外交政策顧問伯納27日通電話。圖為大陸外長王毅。法新社資料照
中國外交部長王毅與法國總統馬克宏的最高外交政策顧問伯納27日通電話。圖為大陸外長王毅。法新社資料照

中國外交部王毅法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的最高外交政策顧問伯納27日通電話，王毅表示中方願與法方加強高層交往，發揮元首外交引領作用，但稱希望法方推動歐盟繼續奉行積極務實的對中政策。

據中國外交部官網訊息，王毅27日應約與伯納（Emmanuel Bonne）通電話。王毅說當前國際形勢複雜動盪，挑戰層出不窮，熱點此起彼伏，國際社會期待中法兩國就事關世界和平穩定、人類前途命運的重大問題形成一致立場，發出共同聲音。

王毅指出，中方願與法方加強高層交往，發揮元首外交引領作用，為中法全面戰略夥伴關係注入新內涵，推動兩國各領域合作邁上新台階，為應對全球性挑戰發揮中法兩個大國的重要作用。

但他強調希望法方推動歐盟繼續奉行積極務實的對中政策。

據中方訊息，伯納表示，法方願與中方以兩國建交60週年為契機，密切兩國高層交往，深化彼此互信、加強務實合作、爭取互利共贏。推動法中、歐中關係進一步發展。

中法雙方同意針對人工智慧的發展合作，繼續就應對氣候變化加強協調，進一步打造「從法國農場到中國餐桌」這張亮麗名片，為雙方企業到對方國家投資興業提供良好環境。此外另針對烏克蘭、以巴衝突等國際和地區問題進行了協調。

今年是中法建交60週年，外媒報導，馬克宏5月將在巴黎接待中國國家主席習近平，不過，中法關係仍因貿易和地緣政治分歧的爭端而蒙上陰影。

外交部 歐盟 法國 王毅 馬克宏

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