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真的是「美包製造機」！Michael Kors接力在台打造快閃麵包車

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
台北101自即日起到5月1日止，呈現Michael Kors丹寧快閃麵包餐車，並每日限定提供只送不賣的蜜糖扁可頌！圖／Michael Kors提供
台北101自即日起到5月1日止，呈現Michael Kors丹寧快閃麵包餐車，並每日限定提供只送不賣的蜜糖扁可頌！圖／Michael Kors提供

美國時尚品牌Michael Kors為了丹寧系列服飾與袋包的上市，特別跨界合作，先在上海與知名烘焙品牌打造期間限定麵包店，成為打卡熱點之後。台北101也接力，自即日起到5月1日止，呈現Michael Kors丹寧快閃麵包餐車，並每日限定提供只送不賣的蜜糖扁可頌！

為了讓消費者更能感受到品牌想營造的氛圍或精神，紛紛跨界到不同領域，Michael Kors首次在台呈現的丹寧快閃麵包餐車，就是最好例證！由於Tribeca系列袋包在去年推出之後，就一路熱銷，成為Michael Kors最炙手可熱設計之一。因應夏季到來，換上水洗丹寧面料，展現俏皮與活力感，讓品牌大使多賢、邵雨薇、許路兒也穿上Michael Kors丹寧新裝，並搭配不同顏色款的Tribeca系列包，展現率性丰采。

Michael Kors丹寧快閃麵包餐車供應Miss V Bakery獨家製作的蜜糖扁可頌。圖／Michael Kors提供
Michael Kors丹寧快閃麵包餐車供應Miss V Bakery獨家製作的蜜糖扁可頌。圖／Michael Kors提供

因此，Michael Kors丹寧快閃麵包餐車，除了提供蜜糖扁可頌給消費者之外，還在車前豎立起巨型Tribeca包，超現實又可愛的感覺，讓人忍不住想拍照！而在台北101的巡迴結束後，自5月3日至5月12日則在台中大遠百大門口登場；5月12日前全台Michael Kors專門店（暢貨店除外）與台中三井店亦同步供應Miss V Bakery獨家製作的蜜糖扁可頌。另外，Cynthia系列包款，也同樣提供了經典丹寧面料的選擇，同樣不容錯過。

超模劉雯詮釋TORY BURCH Kira Diamond系列包款。圖／摘自微博
超模劉雯詮釋TORY BURCH Kira Diamond系列包款。圖／摘自微博

而名媛時尚品牌TORY BURCH除了先前推出的新配色老花T Monogram系列袋包後，則帶來的全新Kira Diamond系列包款。不同於過去的直紋或是斜紋絎縫裝飾，此次TORY BURCH從復古機車夾克上獲得靈感，改以菱形格紋呈現，能讓外觀更加蓬鬆如枕頭一般。

邵雨薇選用Michael Kors Tribeca系列酷炫黑丹寧鍊帶包展現少見的帥氣。圖／Michael Kors提供
邵雨薇選用Michael Kors Tribeca系列酷炫黑丹寧鍊帶包展現少見的帥氣。圖／Michael Kors提供

多賢搭配Michael Kors Tribeca系列奶油白丹寧鍊帶包。圖／Michael Kors提供
多賢搭配Michael Kors Tribeca系列奶油白丹寧鍊帶包。圖／Michael Kors提供

許路兒選用Michael Kors Tribeca系列奶油白丹寧鍊帶包。圖／Michael Kors提供
許路兒選用Michael Kors Tribeca系列奶油白丹寧鍊帶包。圖／Michael Kors提供

Michael Kors Cynthia系列經典藍丹寧肩背提包，18,400元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors Cynthia系列經典藍丹寧肩背提包，18,400元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors Cynthia系列奶油白丹寧肩背提包，18,400元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors Cynthia系列奶油白丹寧肩背提包，18,400元。圖／Michael Kors提供

TORY BURCH Kira Diamond系列小型菱格紋包，24,900元。圖／摘自TORY BURCH官網
TORY BURCH Kira Diamond系列小型菱格紋包，24,900元。圖／摘自TORY BURCH官網

台北101 品牌 快閃 邵雨薇 麵包

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