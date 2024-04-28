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真的是「美包製造機」！Michael Kors接力在台打造快閃麵包車
美國時尚品牌Michael Kors為了丹寧系列服飾與袋包的上市，特別跨界合作，先在上海與知名烘焙品牌打造期間限定麵包店，成為打卡熱點之後。台北101也接力，自即日起到5月1日止，呈現Michael Kors丹寧快閃麵包餐車，並每日限定提供只送不賣的蜜糖扁可頌！
為了讓消費者更能感受到品牌想營造的氛圍或精神，紛紛跨界到不同領域，Michael Kors首次在台呈現的丹寧快閃麵包餐車，就是最好例證！由於Tribeca系列袋包在去年推出之後，就一路熱銷，成為Michael Kors最炙手可熱設計之一。因應夏季到來，換上水洗丹寧面料，展現俏皮與活力感，讓品牌大使多賢、邵雨薇、許路兒也穿上Michael Kors丹寧新裝，並搭配不同顏色款的Tribeca系列包，展現率性丰采。
因此，Michael Kors丹寧快閃麵包餐車，除了提供蜜糖扁可頌給消費者之外，還在車前豎立起巨型Tribeca包，超現實又可愛的感覺，讓人忍不住想拍照！而在台北101的巡迴結束後，自5月3日至5月12日則在台中大遠百大門口登場；5月12日前全台Michael Kors專門店（暢貨店除外）與台中三井店亦同步供應Miss V Bakery獨家製作的蜜糖扁可頌。另外，Cynthia系列包款，也同樣提供了經典丹寧面料的選擇，同樣不容錯過。
而名媛時尚品牌TORY BURCH除了先前推出的新配色老花T Monogram系列袋包後，則帶來的全新Kira Diamond系列包款。不同於過去的直紋或是斜紋絎縫裝飾，此次TORY BURCH從復古機車夾克上獲得靈感，改以菱形格紋呈現，能讓外觀更加蓬鬆如枕頭一般。
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