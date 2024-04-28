NBA／魔術下半場爆發擊垮騎士 華格納：還需要再贏兩場

前一戰大勝騎士扳回一城的魔術，今天又在自家下半場大演逆轉秀，華格納（Franz Wagner）以17投13中驚人效率獨拿34分13籃板，其中23分出現在三、四節，率領魔術以112比89擊退騎士。魔術在客場先輸掉前兩戰後，回到主場連拿兩勝，系列賽戰成2比2平手。

「他們讓我在比賽中別上了麥克風，這是我第一次在季後賽有如此的體驗，我很喜歡這種感覺，所以我希望這筆錢能花得值得。」華格納賽後談到自己的出色發揮。報導指出，當華格納在場時，魔術每百回合可以贏騎士19.5分；但他不在場時，魔術每百回合輸給騎士17.6分。差距相當大。

根據統計，華格納以22歲又244天成為魔術隊史第2年輕在季後賽至少拿到30分10籃板的球員，僅次於前一戰攻下31分14籃板的班切羅（Paolo Banchero），當時他是21歲又165天。

這是奧蘭多魔術自2010-11年賽季後，再次於季後賽拿到2勝，當時華格納和薩格斯（Jalen Suggs）年僅9歲，班切羅也只有8歲。

「我們不會滿足現狀，」華格納說，「我們已經贏了兩場比賽，接下來還需要再贏兩場。全隊都必須保持專注」

這場比賽的上半場，騎士取得60比51領先，但下半場手感急凍，近7分鐘時間內1分未得，整個第三節只拿10分，而下半場更僅得29分，進攻完全失靈，是球隊連續吞敗的一大關鍵。

系列賽4戰下來，騎士分別拿下97分、96分、83分、89分，這讓魔術成為2019年暴龍後，首支在季後賽連4場將對手限制在100分以下的球隊；值得一提的是，2019年暴龍的對手正好就是魔術。

除了華格納的出色表現，板凳出發的艾薩克（Jonathan Isaac）、佛爾茲（Markelle Fultz）分別搶下14分、12分。縱使當家主力班切羅14投4中只得到9分5助攻4籃板，球隊依然過關將戰線拉長。

騎士陣中以搶下21分、9籃板的艾倫（Jarrett Allen）表現最佳，米契爾18分6助攻，整場比賽只出手14次，還出現6次失誤；莫布里（Evan Mobley）、葛蘭德（DariusGarland）各獲14分。