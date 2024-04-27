疑「生熟食混用」釀禍！11人吃漢來海港上吐下瀉就醫 巨蛋店停業2天

高市衛生局今天接獲醫院通報，有3人昨天在漢來海港餐廳巨蛋店進食後發生腹瀉等腸胃道症狀，衛生局立刻派人到場稽查，發現有生熟食混用汙染的可能性，已採檢食材、環境檢體檢驗致病原。衛生局說，目前累計11人用餐後出現不適，就醫後均已出院，已要求業者今、明停業2天清消改善。

漢來美食表示，衛生局接獲醫院通報有人在左營漢來海港巨蛋店進食後腹瀉，今天派人到場稽查，並採集檢體送驗；海港餐廳巨蛋店已配合衛生局要求，在今天與明天停業2天進行清潔消毒。

衛生局說，今天在漢來海港巨蛋店稽查，疑有生熟食混用污染的可能性，已同步針對可疑的食材，包含蘋果蘿蔔汁、生蠔、生菜、生魚片、提拉米蘇、冰淇淋、生菜沙拉、主廚沙拉、冰塊等及環境進行採檢檢體共20件，檢驗致病原，並針對廚工及就醫民眾採檢人體檢體56件檢驗中。

衛生局指出，經調查截至目前用餐後出現不適症狀就醫累計11人，就醫後均已出院。為落實風險管理及損害控管預防性措施，已要求業者在今天至明天停業2日期間澈底清消改善，衛生局並同步進行複查，如未改善完成，可依照食安法第8條和第44條處6萬到2億元罰鍰。

衛生局說，如消費者因訂位被取消，或主張食物中毒者，請保存就醫單據（例如診斷證明書），針對醫療費用、減少工作收入、精神慰撫金等損害賠償，雙方若無處理共識，請消費者打市府消費者服務中心專線1950申訴，消保官會盡力協調以解決爭議。