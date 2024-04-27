快訊

已婚高雄醫外島義診帶護理師同遊 當街「上下來回撫摸」辯只是同事

很少會員知道…揭好市多試吃品5大秘密 樣品商曝「最划算嚐鮮時機」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑「生熟食混用」釀禍！11人吃漢來海港上吐下瀉就醫 巨蛋店停業2天

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市衛生局派人到漢來海港巨蛋店稽查。圖／衛生局提供
高市衛生局派人到漢來海港巨蛋店稽查。圖／衛生局提供

高市衛生局今天接獲醫院通報，有3人昨天在漢來海港餐廳巨蛋店進食後發生腹瀉等腸胃道症狀，衛生局立刻派人到場稽查，發現有生熟食混用汙染的可能性，已採檢食材、環境檢體檢驗致病原。衛生局說，目前累計11人用餐後出現不適，就醫後均已出院，已要求業者今、明停業2天清消改善。

漢來美食表示，衛生局接獲醫院通報有人在左營漢來海港巨蛋店進食後腹瀉，今天派人到場稽查，並採集檢體送驗；海港餐廳巨蛋店已配合衛生局要求，在今天與明天停業2天進行清潔消毒。

衛生局說，今天在漢來海港巨蛋店稽查，疑有生熟食混用污染的可能性，已同步針對可疑的食材，包含蘋果蘿蔔汁、生蠔、生菜、生魚片、提拉米蘇、冰淇淋、生菜沙拉、主廚沙拉、冰塊等及環境進行採檢檢體共20件，檢驗致病原，並針對廚工及就醫民眾採檢人體檢體56件檢驗中。

衛生局指出，經調查截至目前用餐後出現不適症狀就醫累計11人，就醫後均已出院。為落實風險管理及損害控管預防性措施，已要求業者在今天至明天停業2日期間澈底清消改善，衛生局並同步進行複查，如未改善完成，可依照食安法第8條和第44條處6萬到2億元罰鍰。

衛生局說，如消費者因訂位被取消，或主張食物中毒者，請保存就醫單據（例如診斷證明書），針對醫療費用、減少工作收入、精神慰撫金等損害賠償，雙方若無處理共識，請消費者打市府消費者服務中心專線1950申訴，消保官會盡力協調以解決爭議。

高市衛生局人員在漢來海港巨蛋店執行環境檢體抽驗。圖／衛生局提供
高市衛生局人員在漢來海港巨蛋店執行環境檢體抽驗。圖／衛生局提供

消費者 漢來 衛生局 食材 食物中毒

延伸閱讀

老饕不哭哭！台北首家「漢來海港」明年熄燈　秒殺級吃到飽「島語」新展店有望插旗這縣市

影／台中「和牛EMPEROR」12食材過期遭停業 衛生局：罰144萬還會往上加

相關新聞

疑「生熟食混用」釀禍！11人吃漢來海港上吐下瀉就醫 巨蛋店停業2天

高市衛生局今天接獲醫院通報，有3人昨天在漢來海港餐廳巨蛋店進食後發生腹瀉等腸胃道症狀，衛生局立刻派人到場稽查，發現有生熟...

9成餘震發生在嶺頂斷層 台大學者指短期內恐持續地震…籲注意「3斷層段」

今天凌晨花蓮接連發生規模6.1、規模5.8地震，9縣市收國家級警報，全台有感，中央氣象署研判為0403花蓮地震餘震。台灣...

今晚起西半部降雨漸增！這日為短暫空檔 周二另波鋒面報到降雨又降溫

中央氣象署表示，今天下半天到明天鋒面系統逐漸北移，西半部降雨逐漸明顯，尤其中部以北有對流雲系移入，不排除有局部大雨發生機...

睡夢中晃一下被驚醒！半夜地震該怎麼逃 學者建議2動作可立刻自保

最近常半夜地震，有些民眾從睡夢中被驚醒，該不該逃生呢？大葉大學消防安全學士學位學程副教授周中祺今表示，若床的周邊沒家具倒...

明天中部以北降雨機率增 粉專：下周三另1波鋒面掃過

鋒面影響，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鋒面位於台灣南端，雲雨帶主要在高屏這一帶活動，今天的雨勢會比預期還要小...

健康台灣論壇 賴清德：我以後喝珍奶不再全糖改低糖

準總統賴清德於上任前，邀請恩師、成大醫院前院長陳志鴻擔任「健康台灣論壇」召集人，希望藉由與醫界有更多對話，吸取更多意見，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。