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udn2018世足賽起義時刻世足專欄

大空翼深深影響日本足球 催生亞洲最強藍武士

梅塞施密特
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2018年俄羅斯世界盃足球十六強賽日本2:3不敵比利時，此役堪稱經典，有兩個畫面震撼人心，其一是日本中後衛昌子源最後沒能追趕上，目睹查德利(Nacer Chadli)破門絕殺，賽後昌子源心碎錘地，相當不甘心。

另一幕是開賽前日本球迷撐起巨型TIFO(布幔)，上頭印著漫畫《足球小將翼》主角太空翼穿著日本10號球衣，戴上隊長袖標並高舉獎盃，上面寫許多激勵的字語，例如追夢、一定要進球、不要停止腳步，這是《足球小將翼》作者高橋陽一特別為世界盃日本隊所畫的。

在世界盃日本對比利時之戰前，日本球迷舉起畫有大空翼的巨型布幔為球隊加油。《足球小...
在世界盃日本對比利時之戰前，日本球迷舉起畫有大空翼的巨型布幔為球隊加油。《足球小將翼》這部漫畫對日本足球的發展有特殊意義，相信也會是台灣很多球迷過往的回憶。 美聯社

現年58歲的高橋陽一，1981年他年僅21歲就開始畫《足球小將翼》漫畫，故事主人翁是大空翼，包括石崎了、若林源三、岬太郎、日向小次郎、三杉淳、松山光、立花兄弟，在高橋筆下都成了家喻戶曉的漫畫人物，不只在日本、台灣，粉絲遍佈全世界，阿奎羅(Sergio Aguero)、內馬爾(Neymar)和席丹(Zinedine Zidane)都是《足球小將翼》的鐵粉。

漫畫中太空翼從南葛小學起步，到南葛中學、世青賽、奧運，再到巴西聖保羅、西甲巴塞隆納踢球，挑戰世界之巔，他的同梯日本代表隊隊友也到歐洲球會發展，像是日向小次郎到義甲尤文圖斯，岬太郎赴法甲巴黎聖日耳曼，若林源三在德甲拜仁慕尼黑。

未能擋下比利時隊查德利的絕殺，日本後衛昌子源(右)難過地躺在地上自責不已。 美聯...
未能擋下比利時隊查德利的絕殺，日本後衛昌子源(右)難過地躺在地上自責不已。 美聯社

當然，這都是漫畫虛構人物。但，漫畫裡的情節，似乎真的在現實生活中上演，目前有近500名日本球員在海外踢球，其中半數在德國發展佔大宗，好比說這次世界盃日本隊的大迫勇也(德甲文達布來梅)、長谷部誠(德甲法蘭克福)、香穿真司(德甲多特蒙德)、原口元氣(德乙杜塞爾多夫)。也有日本選手在英格蘭踢球，代表性人物是岡崎慎司(英超萊斯特城)，還曾隨萊斯特城奪英超冠軍，還有高大中後衛吉田麻也(英超南安普頓)，一號門將川島勇嗣(法甲梅斯)在法國發展，柴崎岳在班牙(西甲赫塔菲)，這次世界盃大放異彩的乾貴士原本在法國踢球，現已轉投西甲皇家貝蒂斯。

《足球小將翼～奮戰夢幻隊～》手機遊戲也受到各國球迷的歡迎，在全世界135個國家開...
《足球小將翼～奮戰夢幻隊～》手機遊戲也受到各國球迷的歡迎，在全世界135個國家開放下載，並有英文、法文、德文、義大利文、西班牙文、以及繁體中文等6國語言版本。 聯合報系資料照片

這屆世界杯日本隊先發11人，僅昌子源在日本國內J聯賽踢球，其他10人清一色旅歐，這數據相當可觀，透過國外高強度職業聯賽，日本選手不只技術、觀念大幅成長，就連身體對抗性也提升許多，也讓他們在世界盃能與列強抗衡。

可是，當高橋陽一初畫《足球小將翼》的1981年，日本足球實力平平，在亞洲只能算二三流水準，踢球風氣也不算興盛，完全無法和國球棒球相提並論，甚至根本沒踢進過世界盃會內賽；別忘了，南韓1954年就踢過會內賽，北韓1966年甚至在世界盃擊敗足球強權義大利，還闖進八強，伊朗1974年也踢過世界盃會內賽。

日本第一次站在世界盃舞台是何時？答案是1998年，也才20年前的事，距離《足球小將翼》問世已過了17年。

1993年日本職業聯盟J聯賽開踢，同年世界盃亞洲區預選賽，當時日本陣中有三浦知良、中山雅史、井原正巳等名將壓陣，最後一輪賽事在卡達杜哈進行，比賽結束前日本慘遭伊拉克逼平，失去進軍隔年美國世界盃資格，史稱「杜哈慘案」。無緣世界盃的日本痛定思痛，開啟一系列革新計劃，打造完善青訓系統，「日本足球教父」川淵三郎是重要推手，他也是日本J聯賽創始人之一。

川淵三郎在1996年提出「日本足球百年計劃」，終極目標是2050年日本奪得世界盃冠軍，且踢球人口達1000萬人；目前日本足球就跟棒球甲子園一樣，有4000所左右高校有足球隊，高校足球聯賽廣受矚目，而且重要比賽破萬人觀戰是日常，相當熱鬧，足球金字塔底層穩固，加上許多旅歐名將、世界盃好表現給小朋友無限夢想，踢球的人愈來愈多。

真正影響日本足球幾十年發展，最關鍵的事件是什麼？川淵三郎表示，之前有運動天分的人都跑去打棒球，但《足球小將翼》讓很多喜歡運動的人去踢足球。

《足球小將翼》漫畫在發行後30多年後，日本隊已經第三度進軍世盃16強，這次雖然還...
《足球小將翼》漫畫在發行後30多年後，日本隊已經第三度進軍世盃16強，這次雖然還是沒能更進一步，但已讓世界各國見識到日本隊驚人的實力。 美聯社

筆下漫畫人物情節，深深影響日本足球發展，這或許是當初高橋陽一所意想不到的事吧。2018年世紀盃日本十六強止步，無緣寫下隊史最佳八強成績，或許有些遺憾，但日本足球實力不斷成長，早已「脫亞入歐」，技術流踢法別具特色，如果不斷進化，誰敢說日本2050年奪世界盃冠軍只是夢想呢？

世足日本

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梅塞施密特

長期關注英超賽事，兵工廠球迷，經常出沒於國內足球比賽看台上。

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