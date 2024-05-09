把握明後天好天氣！母親節將變天 各地有雨又降溫

中央氣象署指出，明天東北季風減弱，環境偏乾，白天持續回溫，但周日母親節當天鋒面接近，到下周一各地都有局部短暫雨或雷雨，中部以北、東北部甚至有較大雨勢，北部約降溫至20、21度，其他地區早晚也偏涼。下周二、周三東北季風影響逐漸減弱，天氣轉乾，溫度才會逐漸回升。

氣象署預報員張竣堯表示，明天東北季風減弱，環境偏乾，清晨南部有零星飄雨，白天僅花東地區有零星雨，午後山區有局部短暫雷陣雨，一路持續到周六。下周日母親節白天鋒面接近，晚間到下周一通過，東北季風增強，各地都有局部短暫雨或雷雨，中部以北、東北部甚至有較大雨勢。

他指出，下周二、周三東北季風影響逐漸減弱，天氣轉乾，東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後各地山區有局部短暫陣雨。下周四華南雲系影響，水氣偏多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

溫度方面，張竣堯指出，今晚到明晨東北季風減弱，北台灣仍偏涼約20度，其他地區約21至23度，明白天回溫，西半部可達30度以上，東半部約26至29度。周六是未來一周溫度最高的一天，各地都有30度，中南部更有32度，局部可能再高1、2度。

他表示，下周日鋒面接近降溫，到下周一晚間起北部約20、21度，其他地區早晚也偏涼。下周三東北季風減弱，溫度逐步回升，北台灣可再回到接近30度。

另外，張竣堯也說，今晚到明晨大台北地區、桃園至彰化沿海、恆春半島及各離島仍要留意較強陣風。