國一接74號交流道工安意外 江啟臣：不能因急著通車影響工安
國一接74號系統交流道工程今天發生嚴重工安意外，國民黨立法院副院長江啟臣表示，本周二他到場會勘通車前準備工作時，就特別提醒高公局不能因為搶快而犧牲品質，安全第一，更不能因為急著通車而影響工安。
江啟臣表示，針對事故深表遺憾，也希望傷者早日康復。他稍早已與高公局聯繫，現階段務必全力協助傷者處理後續醫療事宜，並以工程品質及安全為優先考量。
國民黨立委楊瓊瓔表示，她幾天前才去該地會勘，聽到消息非常難過與不捨，目前相關訊息有限，會全力關心了解受傷情況，另外也同步要求相關單位，儘速釐清原因和責任歸屬。
楊瓊瓔說，就目前狀況來看，應該不會影響原本13日要通車的時間，會如期通車，但重點在這期間，主管單位也要加強管理和檢驗，再三確保安全與工程品質，讓民眾放心，大家期盼國一接74號，但對於安全第一的要求，也絕不會有絲毫輕忽。
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