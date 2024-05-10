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國情報告怎詢答？ 民眾黨提「依序回答」折衷
立法院院會今討論邀請總統到立法院進行國情報告事宜，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，民眾黨團今天院會會正式提案，邀請準總統賴清德520後到國會進行國情報告；民眾黨立委張啟楷表示，民眾黨團傾向「依序詢答」的詢答方式。
黃國昌表示，總統到立法院進行國情報告，是目前憲法增修條文內明確規範的事項，因此今天院會台灣民眾黨團也正式提案，邀請賴清德520後到國會進行國情報告。
黃國昌指出，在民眾黨團的提案中，總統到立法院進行國情報告時，應遵循相關程序，依法辦理。至於賴清德來了以後，國情報告進行的方式和順序，也是依法辦理。
至於是依什麼法辦理？黃國昌說，期待能依照5月17日國會改革完成二讀、三讀後，新修正通過的立法院職權行使法，看最後三讀條文過的版本是什麼，就按照那個版本。
黃國昌表示，新國會新民意迎接新總統，當然要用新通過的立院職權行使法，否則新國會新民意新總統還用過去殘破不堪的國會法治，恐怕不符合人民期待。
外界關心總統到立法院進行國情報告的詢答方式，張啟楷表示，國民黨要求即問即答，民進黨要統問統答，民眾黨傾向依序回答，因為依序回答彈性最大，所以5月17日非常重要，通過哪個版本就照那個版本來。
張啟楷表示，民眾黨團作為國會關鍵少數，在即問即答、統問統答兩極化間，傾向折衷，依序詢答有很多種，政黨代表輪流詢問也是一種方式。
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