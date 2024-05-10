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妹子找「無經驗可」職缺被公司嫌棄 過來人曝手段：不建議去

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO找的職缺都是寫「無經驗可」，但面試時公司的態度卻讓她很受挫。 示意圖／ingimage
原PO找的職缺都是寫「無經驗可」，但面試時公司的態度卻讓她很受挫。 示意圖／ingimage

雇主找人才著重學經歷，但也有些公司企業標榜無經驗也可以。有一名女網友抱怨找的工作雖然職缺寫「無經驗可」，但面試時公司一副「怎麼都不會」的態度卻讓她覺得很受挫，不少人認為這應該是公司為了砍薪水的招數。

女網友在Dcard發文表示，自己是2023年畢業的，因為本身是英文相關學系，所以想找行銷方面的工作。只不過找工作時會發現有不少職缺都會寫「無經驗可」，但到現場面試時，面試官除了問「會什麼？」，還會表現出一副「妳這些都不會，為什麼還要來面試我們公司」的態度，讓原PO覺得很受挫。

她知道公司不是學校，沒有義務要教新人，因此都選擇找那些寫「無經驗可」的公司，「想說既然是給予低薪（3萬要扣勞健保），那是不是真的可以讓我學習到東西，但事實好像並非如此」。

另外，公司需要會英文的行銷，因為大部分要跟國外客戶聯繫，原PO認為自己是有這個資格，只不過被說得一無是處的時候就會覺得很難過。雖然很多老一輩的人會說現在的年輕人不夠努力也不想努力，但她認為根本沒有人想要用「想努力但沒經驗」的年輕人，這也讓原PO理解到世界是多麼殘酷。

多數人認為這是公司為了砍薪水的招數，「砍價起手式」、「他們這樣說只是為了砍妳薪水啦，等妳進去之後就會發現，他們會的其實也沒什麼」、「砍價預告的意思」、「他們就是要奴工而已，而且是多才多藝的，薪水必須低」、「像樓上說的，那都是為了砍價的話術。說真的啦，砍人價格的公司真的沒有好到哪裡去，不建議去，因為代表他們不重視人才」。

面試

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