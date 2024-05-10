92張假信用狀詐台新銀15億 北檢今起訴誌富負責人及特助

英屬維京群島商誌富股份有限公司負責人王孟博等人，2021年至2022年間，涉嫌持92份由越南農業鄉村發展銀行（ARGI）開立的信用狀及不實海運提單等文件，將不實遠期信用狀賣斷給台新銀行，不法獲利15億餘元。台北地檢署今偵結，依涉嫌銀行法之詐欺銀行等罪嫌，起訴王孟博與特助葉佳浩，另對誌富公司越南籍董事呂光平發布通緝。

檢方查出，2013年起，誌富公司開始與台新銀行有金融往來，雙方合作多年，王孟博認為，誌富歷年與台新銀行交易金額甚鉅，已取得信任，依信用狀慣例，銀行不需審查交易文件的真實性。

檢方指出，2022年間，王孟博及呂光平等人，持著由越南某銀行開立的信用狀、不實海運提單、不實裝箱單及不實商業發票等文件，以資金周轉運用為由，將遠期信用狀賣斷給台新銀行。

檢方指出，台新銀行認定，王孟博等人提出相關單據為真實交易，便同意買斷92份信用狀，扣除相關手續費及保險費等費用後，撥款美金4777萬4439.45元，折合新台幣約15億4311萬4394元，至誌富公司於台新銀行的帳戶。

檢方指出，台新銀行買下信用狀期間，發現交易金額持續增加、誌富公司帳戶中的多數款項匯往越南的銀行，因此對誌富公司進行徵信。對此，王孟博及葉佳浩謊稱，因三角貿易緣故，資金由呂光平所屬的越南集團統一調度，再由呂向澳洲購買木材。

2022年1月間，王孟博再推由葉佳浩傳送5份偽造的匯款水單，提供給台新銀行，讓銀行方面誤信三角貿易一事為真。